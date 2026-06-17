Qué hacer en Canet d'en Berenguer por San Juan: Música, fuegos artificiales y experiencia zombi

Un tributo al mejor pop español de los últimos años, con los himnos de Fito & Los Fitipaldis y Hombres G, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los actos de celebración de la festividad de San Juan en Canet d’en Berenguer. Música, gastronomía, fuegos artificiales y zombis protagonizarán una programación para todas las edades.

Un año más, el ayuntamiento mantendrá su prohibición de realizar hogueras en la playa Racó de Mar para evitar daños en el ecosistema. «Hace tiempo que tomamos la determinación de que no se celebren hogueras en la playa porque supone someter a Racó de Mar a demasiado estrés y, además, es una noche en la que se suelen producir actos vandálicos. En lugar de eso, hemos preferido preparar una programación más completa, variada y pensada para todos los públicos», explica el alcalde, Pere Antoni.

Una actuación de Super 8. / Ayuntamiento de Canet

Programación

La fiesta comenzará el sábado 20, de 18 a 3 horas, en el parque de Blasco Ibáñez de Nova Canet, con el festival de tributos Canet Pop & Roll. Además de Presto DJ y DJ Selleta, se irán turnando sobre el escenario Fitoband, Menuda G-TA (tributo a Hombres G) y Super 8 by Neon Collective, con un amplio repaso al mejor indie español. La entrada será gratuita.

La gran novedad llegará el lunes 22 con un evento de supervivencia zombi que convertirá el casco antiguo de Canet d’en Berenguer en un escenario posapocalíptico en el que los participantes tendrán que elegir si, ante un estallido zombi, quieren ser parte de la solución o del menú. La participación será gratuita, previa inscripción, y la actividad se desarrollará entre las 22 y las 4 horas en algunos de los principales edificios históricos de la localidad.

Para las personas mayores también se han programado actividades específicas. El domingo 21, por ejemplo, la plaza dels Pescadors albergará, a partir de las 22.30 horas, un concierto dedicado a repasar los temas más conocidos de Víctor Manuel y Ana Belén. El lunes 22, también a las 22.30 horas, tendrá lugar la actuación de un grupo de baile y el Ayuntamiento instalará mesas y sillas para quienes deseen acudir a cenar.

Recreación de la supervivencia Zombi. / Ayuntamiento de Canet

El martes 23, a las 20 horas, se celebrará un pasacalle a cargo de la Colla de Tabal i Dolçaina de Canet, acompañada por el grupo de bailes El Repom. A las 00.00 horas tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales junto al edificio Balcó al Mar, en el paseo marítimo, y, a continuación, se celebrará el festival de DJ Mar d’Arrels.