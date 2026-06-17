Canet recurrirá a la vía judicial ante los daños en su nuevo espacio multiusos

Después de siete meses sin uso, el nuevo pabellón de Canet d'en Berenguer abrirá sus puertas, no sin polémica. El ayuntamiento ha anunciado que recurrirá a la vía judicial tras no llegar a un acuerdo con la empresa constructora después de que esta "no ha cumplido con su parte contractual". Así lo anunció el alcalde Pere Antoni Chordà en el último pleno ordinario, a tenor de una pregunta del Partido Popular en la que solicitaba información sobre el retraso de la apertura de esta instalación cuya construcción finalizó a finales de noviembre.

Antoni explicó que durante este tiempo se ha estado negociando con la adjudicataria para que arregle los problemas que surgieron tras las primeras lluvias, con las que este nuevo equipamiento apareció repleto de charcos. Según el alcalde, "no se han ejecutado bien las pendientes que anotaba el proyecto y esto ha generado agujeros", explicó en la sesión. Sobre su utilización, también aclaraba que se ha retrasado con el objetivo de poder llegar a un entendimiento entre ambas partes pero además, para que estos desniveles no pudieran justificarse por un mal uso, recordando que no se ha entrado en el pabellón para nada y que está como se dejó al finalizar la obra.

Vista de la pista multiusos. / Daniel Tortajada

Pabellón vigilado

Ante esta falta de acuerdo con la empresa, a la que se le llegó a solicitar el cierre de los vestuarios como compensación y, según el alcalde dijo en el pleno, no ha aceptado, el ayuntamiento ha decidido "bloquear la garantía", lo que se conoce como fianza para acometer las obras de reparación del firme, que estiman en 120.000 euros. "Si fuera más, lo reclamaríamos por vía legal", insistía, dejando claro que la intención siempre ha sido llegar a un entendimiento y acercar posturas.

En cuanto a la apertura del pabellón multiusos, Antoni anunció que será inminente, pero además, "regulada y con reservas de espacio". En este punto, matizó que el equipamiento estará vigilado las 24 horas del día como medida preventiva para garantizar un buen uso, por lo que se instalarán cámaras cuyo contenido solo se dará a conocer en caso de reclamación por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y organismos competentes que así lo requieran para casos concretos.

Un momento del pleno. / LEVANTE-EMV

1,5 millones

Esta pista cubierta se ubica en el complejo del polideportivo Sanchis Guarner, que hará de refugio climático este verano, y se ha hehco realidad con una inversión de 1,5 millones de euros. La instalación tiene una capacidad para 150 personas sentadas y está preparada para la práctica de varios deportes. También se han instalado placas fotovoltaicas que afirman que "generarán 100 kW", lo que lo convierte en un equipamiento sostenible.

Sin embargo, ya hace tiempo que trascendió el malestar por su acabado y, como informó Levante-EMV, el Club Patinaje Artístico Canet d’en Berenguer expresó el pasado mes de diciembre su descontento porque la renovada pista cubierta no reúne las condiciones necesarias para esta disciplina, a pesar de que la entidad lleva 9 años entrenando en ella.