El canto coral y la música mediterránea serán protagonistas este viernes en Sagunt

El Cor Gagliarda, dirigido por Mónica Perales i Massana actuará próximamente en Sagunt. Lo hará con un espectáculo que lleva por título Veus de la Mediterrànea y contará con la colaboración de la actriz María Jesús Suárez y el pianista Miguel Bruñó, dúo que junto a la coral interpretarán una selección de temas de estilos variados con una interesante puesta en escena.

La Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt y el ayuntamiento ofrecen el próximo viernes 19 de junio este concierto que contará con un repertorio popular dedicado a la sonoridad del mar Mediterráneo a través de piezas polifónicas que evocan las culturas costeras y temas vinculados a su geografía como el mar, el viaje, Ítaca, la vida, la diversidad cultural, la esperanza o el conflicto.

El repertorio incluirá una selección de temas de autores como Charles Trenet, Pierre Bigot, Santi Riera, Frederic Sirés, Josep Gustems, Joan Manuel Serrat, Jesús Debón, Josu Elberdin, Sheldon Secunda o Carl - Bertil Agnestig.

Cartel del concierto. / Fundación Bancaja Sagunt

Cor Gagliarda

El Cor Gagliarda nace el 1995 fruto de las inquietudes de un grupo de padres y madres que preocupados por la educación musical de sus hijos buscan una opción más lúdica para acercarse al fenómeno musical. Lo hizo al calor de la Escuela de Música Camp de Morvedre, que comenzó con un grupo reducido de niños y niñas en 1994 a quienes se irán sumando muchos más, vertebrando el funcionamiento de la escuela a partir del canto coral.

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Durante estos más de 25 años, el coro ha ofrecido conciertos, tanto en su ciudad como en el resto de la Comunidad Valenciana y también en la ciudad francesa de Millau, hermanada con Sagunt. Dirigido desde su fundación por Mónica Perales i Massana, su repertorio de carácter popular se ha podido escuchar en diferentes proyectos donde la música y la palabra siempre han estado unidas: Concierto desconcierto, Cantando el amor o Siempre suspiro cuando pienso en usted, son algunos de los espectáculos que han compartido con la Orquesta del Casino Musical de Godella, el grupo instrumental Discantus y el grupo de teatro Camí de Nora, entre otros. Después del cierre de la Escuela de Música Camp de Morvedre en junio de 2024, el Cor Gagliarda decidió continuar su camino.