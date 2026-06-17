El dúo Melied Ensemble viajará por la historia de la música española en un recital didáctico y solidario en Sagunt
El concierto permitirá recaudar fondos para la asociación de personas amputadas ADAMPI
Redescubrir la riqueza de la música española y contribuir a una causa solidaria. Esto es lo que permitirá hacer este sábado en Sagunt la asociación de personas amputadas ADAMPI gracias al concierto benéfico que ha organizado de la mano del dúo Melied Ensemble.
Bajo el título “De España soy: un viaje cantado por el alma y la historia de nuestra lírica”, el recital propone un recorrido emocional por algunos de los grandes tesoros de la música española, desde la zarzuela romántica del siglo XIX hasta la canción lírica y las composiciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.
Un viaje musical por la historia de España
El concierto será interpretado por Melied Ensemble, formado por la soprano Elvira Sala y el pianista Marc Marqués, dos músicos valencianoso.
Lejos del formato tradicional, “De España soy” se presenta como una experiencia cercana y participativa. Los propios intérpretes irán guiando al público a través de las obras, compartiendo anécdotas, curiosidades y el contexto histórico de cada composición.
El programa recorrerá la evolución de la lírica española a través de autores fundamentales como Francisco Asenjo Barbieri, Emilio Arrieta, Federico Chueca, Joaquín Valverde, Ruperto Chapí, Gerónimo Giménez, Manuel Fernández Caballero, José Serrano, Pablo Luna y Pablo Sorozábal.
Además, el recital rescatará pequeñas joyas menos conocidas de compositores como José Inzenga o Quinito Valverde, ofreciendo una visión más íntima y delicada de un género que sigue emocionando al público actual. Así, historias de amor, personajes entrañables, escenas costumbristas y el inconfundible carácter festivo del folclore español se alternarán en el espectáculo.
Música al servicio de la sociedad
La colaboración entre los integrantes de Melied Ensemble nació en 2018 en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València y, desde entonces, ambos artistas han desarrollado una trayectoria que incluye recitales líricos y conciertos pedagógicos, con el objetivo de difundir este tipo de repertorio "y poner de relieve la capacidad de la música como lenguaje universal y su enorme poder para comunicar, transmitir y emocionar" apuntan.
Sin embargo, su propuesta artística va más allá del escenario. El dúo entiende la música como una herramienta de transformación social y participa habitualmente en conciertos solidarios y proyectos desarrollados junto a asociaciones sin ánimo de lucro, como Adampi, "poniendo la interpretación al servicio de la comunidad y reivindicando su valor como herramienta de encuentro, sensibilización y transformación social", como ellos mismos explican.
La actuación tendrá lugar el próximo sábado 21 de junio, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt.
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