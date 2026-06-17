El Gimnasia Sagunto se trae una medalla de plata del campeonato de España de Aeróbica

La sección de aeróbica del club Gimnasia Sagunto ha obtenido buenos resultados el campeonato de España de esta modalidad, celebrado en Cunit el pasado fin de semana, del 11 al 14 de junio. Un éxito que se suma al cosechado en el campeonato autonómico.

Entre las alegrías que el club se han traído de la cita nacional en Tarragona destaca la medalla de plata que ha conseguido el trío cadete de aeróbic coreográfico formado por Carla, Júlia y Olivia.

Gimnastas participantes en el campeonato de España / Gimnasia Sagunto

Buenos resultados

La competición para el club saguntino dio inicio el pasado viernes por la tarde con el turno de la categoría individual Benjamin, en la que participó de Mishel Ostapa, quien consiguió la 5ª posición, que le dio el pase a la final. Tras este arranque fue el momento del trío cadete de Ana, Daniela y Maria, que consiguió la 13ª posición.

El campeonato continuó al día siguiente, sábado con la actuación de la pareja cadete de Ainhoa y Olivia, que consiguió la 9ª posición y también el trío cadete de aerobic coreográfico que logró subir al podio al ganar la medalla de plata. El domingo tuvieron lugar las finales donde la individual de Mishel terminó en 7ª posición.

Gimnastas en el campeonato / Gimnasia Sagunto

La temporada de gimnasia aeróbica ha finalizado con esta cita nacional, aunque los aficionados a esta disciplina tienen la posibilidad de volver a disfrutar de esta, este domingo 21 de junio en la gala de final de curso en la que participarán los gimnastas del club así como los gimnastas de nivel escolar.