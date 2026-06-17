Fin a la histórica falta de seguridad del camino que une Sagunt con les Valls

La Diputación de Valencia ha puesto fin, después de años de reivindicaciones, a varios de los problemas que presentaba el camí de les Valls, la principal vía que vertebra la conexión entre la mancomunidad de Les Valls y Sagunt, y que la convertían en una carretera especialmente peligrosa.

La institución provincial ha culminado una rehabilitación integral de la vía. Unos trabajos que han contado con una financiación de 532.000 € dentro del Programa para la mejora de los caminos de interés territorial, iniciado en 2020. Las obras han permitido renovar el firme de la calzada, reforzar la seguridad vial y optimizar el sistema de drenaje para evitar acumulaciones de agua e inundaciones y reducir así los problemas ocasionados por las escorrentías y los episodios de lluvia intensa.

Vista de como ha quedado la carretera tras la actuación / Diputació de València

Actuación integral y seguridad

La actuación se ha abordado desde una perspectiva integral. Además de la renovación del pavimento, se ha trabajado en la pintura y la señalización, con la instalación de captafaros, balizas y biondas, así como nueva señalización horizontal. Una de las mejoras destacadas en materia de seguridad ha sido la sustitución de los antiguos badenes por lomos de asno, que reducen el impacto sobre los vehículos y suavizan la moderación de la velocidad.

La intervención también han incorporado la rehabilitación de los quitamiedos a lo largo del trazado. Como novedad, se ha puesto en marcha una prueba piloto con señalización específica orientada a mejorar la seguridad vial de las personas ciclistas, un colectivo que utiliza con frecuencia este camino. Se trata de señalización horizontal experimental que está desarrollando el área de Carreteras de la Diputació para reforzar la convivencia entre bicicletas y vehículos motorizados en aquellos recorridos con una elevada presencia de ciclistas deportivos.

En este sentido, la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari recuerda que "la seguridad de los ciclistas constituye una de las prioridades de la estrategia de gestión de la red viaria provincial, especialmente en aquellos itinerarios con una elevada afluencia de usuarios deportivos". Además, ha destacado "la apuesta por incorporar soluciones innovadoras que mejoren la visibilidad de los ciclistas y favorezcan una convivencia más segura con el tráfico motorizado".

Por otro lado, se ha aumentado el tamaño del arcén para aumentar la seguridad vial y fomentar la prudencia al volante. Cabe recordar que el Camí de les Valls no es una carretera convencional, sino un camino rural sujeto a limitaciones de velocidad más restrictivas.

Representantes políticos y técnicos en la visita a las obras / Ayuntamiento de Sagunt

Colaboración del ayuntamiento

“Nos alegra enormemente la finalización de esta importantísima y necesaria obra. Ha sido un trabajo de permanente colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento a través del Departamento de Agricultura. El camí de les Valls es una vía de gran importancia para la vertebración de todo el Camp de Morvedre, muy utilizada en el día a día, y con esta intervención por fin queda saneada, en condiciones y con mejoras claras para la seguridad viaria”, ha señalado la concejala de Agricultura, Ana María Quesada.

En la recepción de las obras han participado representantes de los ayuntamientos de Faura, Sagunt y Benifairó de les Valls, junto a personal técnico de la Diputació de València encargado del seguimiento de la actuación, que ha supuesto una mejora sustancial de este itinerario utilizado diariamente por vecinos, trabajadores, agricultores y usuarios que se desplazan entre los distintos municipios del Camp de Morvedre.

Uno de los tramos de la carretera reparada / Ayuntamiento de Sagunt

Mazzolari finalizaba recordando que "este tipo de actuaciones ponen de manifiesto la importancia de los que hemos denominado caminos de interés territorial, al tiempo que contribuyen a garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y servicio para los miles de usuarios que los utilizan habitualmente".

La próxima vía en recibir una actuación en el marco de este programa será el Camino Viejo de Teruel, que se incorporará a las actuaciones de mejora previstas por la Diputació de València en el marco de los caminos de interés territorial.