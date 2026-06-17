La plantilla de la empresa municipal que recoge la basura en Sagunt acuerda ir a la huelga indefinida

La plantilla que presta el servicio de aseo urbano de la empresa municipal de Sagunt, la SAG, ha acordado en dos asambleas ir a la huelga indefinida. Por 139 votos a favor y dos en contra, los asistentes han dado luz verde a la propuesta defendida por los tres sindicatos con representación en la firma, CC OO, UGT y CNT.

La medida llega a tras meses de conversaciones para negociar el convenio y un "malestar general" con la dirección de la empresa por la "mala gestión", como se explicaba en el mismo orden del día de la convocatoria. También se produce tras las recientes y duras críticas de los grupos municipales del PP y Compromís al servicio prestado hace dos fines de semana cuando se acumuló la basura junto a numerosos contenedores; algo que el gobierno local achacó a una avería de varios vehículos, como explicaron desde el PP, pero que provocó numerosas quejas vecinales incluso en redes sociales.

Ese malestar tampoco es ajeno a la plantilla pues, según reconocen desde el comité de empresa, "nosotros ponemos el cuerpo, el esfuerzo y la salud cada día en la calle, enfrentando insultos y quejas que deberían ir dirigidos a los despachos del consistorio".

Residuos en una calle hace dos fines de semana. / Levante-EMV

Escollo

Precisamente sobre una mesa es donde se ha intentado negociar en los últimos meses el convenio colectivo de aseo urbano que afecta a un total de 258 empleados; una cifra que incluye los recientes contratos de refuerzo de verano así como a los empleados de los servicios de limpieza viaria, señalización y grúas.

Aunque en el comité reconocen que se había llegado a consensos, aseguran que el escollo ha surgido en el pago de los domingos y festivos. "La empresa quiere situarlos en 35 €, como un día laborable, y la representación sindical quería que se pagasen a 80 €; "especialmente, tras haber aceptado eliminar un complemento que se cobra en la jubilación de 118 euros por año trabajado". Así lo explicaba a Levante-EMV el presidente del comité, Pedro Jesús Martínez, quien remarca: "Los trabajadores hemos cedido muchos años con recortes en derechos y pérdida de poder adquisitivo convenio tras convenio para dar viabilidad a la empresa. Ya estamos agotados. Hemos intentado negociar, pero se han enrocado y, además, hay una mala gestión perjudicial".

"Factores clave"

A juicio de los representantes de la plantilla, "la crisis actual del servicio" se explica en "tres factores clave ajenos a los trabajadores". El primero es la "falta extrema de personal pues el ayuntamiento y la dirección no cubren las bajas, las vacaciones ni las jubilaciones al 100%", afirman.

A eso le suman la existencia de "maquinaria con mucho volumen de trabajo". "Trabajamos con camiones y barredoras que no descansan ni se limpian; realizamos las rutas vertiendo residuos realizando las rutas diarias, porque no se lavan", añaden.

Por último, apuntan a una "falta de planificación". "Las órdenes que recibimos de la dirección de la empresa cambian; no se ajustan a la realidad de la necesidad del pueblo y carecen de lógica operativa", aseguran desde el comité.

Asistentes a una de las asambleas donde se acordó ir a la huelga. / Levante-EMV

"Malas inversiones"

También consideran que ha habido "malas inversiones" a distintos niveles. "Los nuevos contenedores producen menos servicio a los ciudadanos y más volumen de trabajo para los trabajadores, por no comprar unos contenedores con mayor capacidad y más prácticos para la ciudadanía", opinan. Otro ejemplo, como explica el presidente del comité, es la inyección de 100.000 euros "que se hizo para comprar chips que se colocaron en todos los contenedores antiguos para así poder registrar cuáles se iban vaciando en los camiones; algo que resultó inservible cuando se retiraron hace unos meses", agrega.

Por ello, dicen "compartir y entender perfectamente la frustración" de muchos vecinos y apuntan: "El alcalde, el concejal del área y la dirección de la empresa pretenden desviar la atención y utilizar a los trabajadores como escudo para ocultar su propia incompetencia, recortes y mala gestión de los recursos públicos".

Así, piden que la ciudadanía "no vea" a la plantilla "como el problema, sino como parte de la solución. Seguiremos luchando por unos derechos dignos que nos permitan darles el servicio que ustedes pagan y merecen. Cuando vean una calle sucia, recuerden que falta un operario que la empresa no quiso contratar, o un camión que los políticos no quisieron reparar".

"En negociaciones"

Desde la gerencia de la SAG han declinado explicar su versión de los hechos cuando, según aseguran, "estamos en negociaciones".