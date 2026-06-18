CCOO alerta de nuevas agresiones en la residencia de Sagunt y condena "la inacción"

CCOO ha censurado "la inacción" de la residencia de Sagunt ante las agresiones sufridas por algunos miembros de la plantilla que el sindicato aireó recientemente de forma pública después de meses sin que surtieran efecto sus llamamientos previos a la dirección del centro y a distintos organismos públicos.

Según informa Sergio Villalba, secretario general de CCOO en Camp de Morvedre i Alt Palància, desde que el sindicato denunció públicamente la situación hasta este 17 de junio "se han producido nuevas agresiones, una de ellas a una trabajadora el pasado 10 de junio".

Para Villalba, "es intolerable que la dirección del centro, ni haya convocado al Comité de empresa, ni al Comité de Seguridad y Salud, ni informe sobre lo ocurrido, ni dé respuesta a las propuestas de CCOO para mejorar la seguridad, ni se plantee propuestas alternativas para la protección de la salud".

Informe

Tras lo que interpretan como una "dejación de funciones por parte de la dirección de la residencia", las delegadas de CCOO han mantenido su tono reivindicativo, por más que parte de la plantilla se desmarcara en un escrito de las denuncias del sindicato y de las acciones anunciadas. Así, han reclamado a la dirección de la Residencia Monte Arse que facilite el informe de la investigación del accidente de trabajo relacionado con la última agresión.

Desde Comisiones Obreras igualmente han querido "trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras por la labor que están realizando para defender los derechos laborales y para reclamar medidas de seguridad"; una última demanda que incluso llevó a recoger firmas sin éxito, como adelantó este diario.