Conoce el nuevo uso que Canet dará a su vieja biblioteca

Canet d'en Berenguer dará un nuevo uso a la sede de su antigua biblioteca. El proyecto para transformarla ha salido a concurso con un presupuesto de 158.873,67 euros, una actuación que se financiará con la subvención de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destinada a entidades locales y sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en materia de equipamiento y obras relacionados con el área.

La intervención permitirá crear una sede nueva para los Servicios Sociales municipales e implicará la unión de dos locales, lo que duplicará la superficie útil de las nuevas dependencias. Una necesidad que viene marcada por la falta de espacio que reunía el centro actual, que se quedaba pequeño tanto para usuarios como para los profesionales que trabajan en el área, un total de siete, según anota el proyecto.

Local de la antigua biblioteca en la plaza de la iglesia. / LEVANTE-EMV

Fusión de locales

La solución pasa por fusionar el local donde se ubica el departamento de Servicios Sociales en la actualidad, la planta baja de un edificio de viviendas de 85 metros cuadrados en la calle Muralla 16 propiedad de la Fundación Bancaja, con el colindante de la Plaza de la Iglesia 7, lo que se conoce como la antigua biblioteca, espacio municipal, que tiene 83 metros cuadrados, lo que hace un total de 168 m2 para un centro nuevo.

En cuanto a las obras, las nuevas dependencias se dotarán de una recepción, cinco despachos, una sala de reuniones ( que también podrá funcionar como despacho), un almacén, y dos aseos, uno accesible de uso público y otro para el personal. La reforma se centrará principalmente en el de la calle Muralla, ya que el otro está diáfano, según proyecto al que ha tenido acceso Levante-EMV. Una vez terminada la ampliación, el acceso principal será por la plaza de la Iglesia, n.º 7, aunque la puerta de entrada por la calle Muralla se va a mantener.

Tres meses

En cuanto al plazo de ejecución de la intervención será de tres meses, lo que hace augurar, si todo va conforme a lo previsto, que la nueva área de Servicios Sociales esté acabada antes de final de año, tal y como adelantan fuentes municipales.