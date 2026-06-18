Empar Ríos: «Tengo ganas de empezar a vivir este año»

Las fallas de El Camp de Morvedre vivirán uno de los momentos más especiales de este año, este viernes, 19 de junio, fecha elegida para la proclamación de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) 2027, Empar Ríos Sánchez-Mellado y la pequeña María Pozuelo Martín. Este acto, que marcará el inicio oficial de su reinado, tendrá lugar, como es habitual, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt a las 20 horas.

Un día lleno de nervios, emociones a flor de piel e ilusión que las máximas representantes de la fiesta josefina de la comarca llevan preparando prácticamente desde que fueron elegidas para ostentar este cargo el pasado mes de mayo: "Todavía estoy asimilando la suerte que tengo de poder vivir un momento así. Estoy disfrutando muchísimo de todo el proceso, de cada experiencia y del día a día en esta nube. Pero, al mismo tiempo, tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento y empezar a vivir todo lo que este año nos tiene preparado», ha señalado Empar Ríos, Fallera Mayor de FJFS.

Por su parte, María Pozuelo ha reconocido que, por ahora, se encuentra «muy contenta y tranquila» pero no descarta que en el día de su proclamación «lleguen los nervios». La Fallera Mayor Infantil de la FJFS 2027 asimismo ha indicado que para ese importante día no se está preparando «de ninguna manera especial, lo único es estar relajada y disfrutarlo al máximo».

Las Falleras Mayores de FJFS 2027 el día de su nominación / FJFS

El secreto mejor guardado

Uno de los secretos mejor guardados será el traje que lucirán para este día tan especial. Por ello, la Fallera Mayor de la FJFS 2027 ha querido dejar algunas pistas sobre la indumentaria para su proclamación: «Estoy deseando compartir con todo el mundo el proceso de mi traje, porque es un traje muy especial, con una historia muy bonita detrás y un guiño a una parte importante de mi vida, por lo que será muy emocionante poder estrenarlo en un día tan importante para nosotras».

Fallera Mayor / FJFS

Del mismo modo, la pequeña María Pozuelo ha adelantado que llevará un traje muy especial para ella, «del color que quería», con un dibujo que le «encanta» y que estrenará también un aderezo. «Estoy segura de que toda mi comisión acudirá a la puerta de mi casa a ver cómo salgo», afirma ilusionada ante uno de los días que recordará toda su vida.

Cortes de Honor

Así pues, este acto lo compartirán con sus respectivas Cortes de Honor, quienes también oficializarán durante este evento el cargo que van a ostentar este 2027: Carmen Verdugo Adrián, Zoe Bautista Muñoz, Valeria Checa Safont, Lucía Llovera Soriano, Laura Antoni Navalón y Blanca Sánchez Merlos, por parte de la Corte Infantil, y Arantxa Matíes Donaire, Lucía Corbatón Moreno, María Piquer Vilar, Ariadna Méndez Argudo, Carolina Romeu Zorio y Cristina Alcaide Peris, por parte de la Corte Mayor.

Fallera Mayor Infantil / FJFS

En definitiva, un acto que las siete niñas y las siete mujeres que representarán a las fallas de El Camp de Morvedre este ejercicio 2027 están esperando con muchas ganas e ilusión pues significa el inicio de doce meses de reinado en el que tendrán la oportunidad de vivir la fiesta josefina desde otra perspectiva que, sin lugar a dudas, será muy especial para todas ellas.