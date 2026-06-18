Esta es la nueva portavoz del Movimiento Sumar en Sagunt

La formación política Moviment Sumar de Sagunt se actualiza con la incorporación de su nueva portavoz, Isabel Pérez. Tal y como asegura ella misma, "el nuevo espacio inicia su despliegue territorial con el objetivo de construir una alternativa abierta, verde, feminista y transformadora desde el ámbito local".

La organización incide en que su objetivo es priorizar la escucha activa y la colaboración estrecha con el "rico tejido asociativo, vecinal y sindical de la comarca".

Según explican, tras la "reciente consolidación de los documentos organizativos y políticos de la formación en el ámbito autonómico", Movimiento Sumar da un "paso adelante en su implantación territorial" con la presentación de Isabel Pérez como nueva portavoz del espacio en Sagunt. Este nombramiento, añaden, marca el inicio del "despliegue del grupo en el Camp de Morvedre, concebido como una herramienta de participación ciudadana horizontal y democrática".

Isabel Pérez, la nueva portavoz de Movimiento Sumar Sagunt / Levante-EMV

"La política Local se hace con las asociaciones"

En sus primeras declaraciones como portavoz, Isabel Pérez subraya que "el motor de este proyecto no serán los despachos, sino las calles y las plazas de la comarca. Si algo define a Sagunt y el Camp de Morvedre es la fuerza y la dignidad de su gente. El tejido asociativo, vecinal, ecologista, feminista y sindical llega a donde las instituciones no lo hacen. Por eso, para Movimiento Sumar, la política local se hace con las asociaciones, no de espaldas a ellas. Queremos ser su altavoz y su herramienta en las instituciones”, explica la portavoz.

Desde la formación insisten en que "el modelo de Movimiento Sumar rompe con las dinámicas de los partidos tradicionales". En este sentido, añaden que, "siguiendo el documento político y organizativo ratificado por la asamblea de Moviment Sumar País Valencià, el grupo local se estructurará bajo los principios de paridad estricta, transparencia y diversidad, garantizando que todas las personas inscritas tengan voz decisiva en la toma de decisiones".

Futuro

“Estamos construyendo este espacio desde abajo, con las manos abiertas. No importa del tiempo del que disponga cada persona; en Moviment Sumar, toda mirada y toda sensibilidad cuenta para avanzar hacia una comarca más justa, sostenible y con futuro”, concluye Pérez.