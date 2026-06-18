La gestión de las colonias felinas en Sagunt vuelve a elevar la crítica

El Partido Popular en Sagunt ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno para que ponga en marcha una actuación urgente con la que se aborde el problema de las colonias felinas, que "siguen creciendo sin control" afectando tanto al bienestar animal como a la convivencia vecinal y a la salubridad de los espacios públicos, denuncian.

Los populares piden al alcalde, Darío Moreno, y al concejal responsable del área, Javier Timón, que "abandonen la pasividad y actúen", ya que "la gestión de las colonias felinas continúa sin avances reales". A este respecto, recuerdan los refugios anunciados hace meses, que "continúan sin ejecutarse, pese a las numerosas iniciativas debatidas en el Pleno municipal y a las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos", lamentaba el portavoz del PP, Ximo Catalán. "Nos encontramos con situaciones que generan malestar entre los vecinos y que evidencian la falta de planificación del gobierno local . No podemos seguir instalados en la improvisación mientras el problema se agrava”, ha señalado.

Contenedores para gatos almacenados / PP Sagunt

Refugios felinos

En concreto, sitúa la primera de sus críticas en los refugios felinos que fueron hace meses anunciados por el gobierno así como su intención de construirlos. “Estos no pueden quedarse en un simple titular. Si el gobierno municipal anunció esta medida, debe ejecutarla cuanto antes. Las colonias necesitan espacios adecuados y una gestión ordenada que permita proteger a los animales y evitar problemas en la vía pública”, ha afirmado.

Contenedores adaptados y en el almacén

Además, Catalán ha denunciado la falta de información ofrecida por el equipo socialista respecto a varios contenedores adaptados que fueron cedidos por otro municipio para albergar colonias felinas que, según ha podido conocer el Grupo Popular, permanecen almacenados en dependencias municipales sin haber sido instalados: “Hemos preguntado en comisión informativa por estos recursos y la respuesta ha sido que desconocían su situación. Sin embargo, sabemos que se encuentran guardados en un almacén municipal. Si existen medios disponibles, lo lógico es ponerlos en funcionamiento y no dejarlos abandonados mientras el problema sigue creciendo”, ha criticado. "Las colonias felinas requieren gestión, planificación y voluntad política. Los vecinos merecen soluciones y los animales también merecen una atención adecuada. Lo que no puede hacer el gobierno socialista es seguir mirando hacia otro lado”.

Plan integral

Desde el PP consideran que la solución pasa por desarrollar un plan integral de gestión de colonias felinas que incluya la puesta en marcha inmediata de los refugios comprometidos, la utilización de los recursos ya disponibles, el refuerzo de las campañas de esterilización y control poblacional, así como una coordinación permanente con las asociaciones protectoras y los voluntarios que trabajan diariamente sobre el terreno, solicitaban.

“Queremos reconocer el esfuerzo de las asociaciones y de las personas voluntarias que dedican su tiempo y sus recursos al cuidado de estos animales. Muchas veces están realizando una labor que debería contar con mayor respaldo por parte de la administración. Desde el Ayuntamiento deben sentirse apoyados y escuchados, porque forman parte de la solución”, ha destacado.

Colonia de gatos en Sagunt. / Daniel Tortajada

Timón responde

En cuanto a este punto, el concejal del área, Javier Timón adelantaba a Levante-EMV que Sagunt ya cuenta con un plan de colonias felinas, un documento, adelanta el edil, que ha permitido al ayuntamiento recibir subvenciones y ayudas para las colonias, "es un requisito indispensable tenerlo para percibirlas", explicaba.

Respecto al resto de peticiones, añadía que "se está colaborando estrechamente con las asociaciones, así como con la Coordinadora Animalista de Valencia para poner en marcha diferentes actuaciones con todas las garantías, tanto en materia de refugios, para los que el proyecto está muy avanzado; gestión de espacios, recogida de animales. También se trabaja junto a ellas en lo que respecta al plan de gestión ética de colonias felinas, y fruto de una reunión reciente, se ha asignado un aumento del presupuesto destinado al Plan CER para el control de la población de gatos", aclaraba.