De Gilet al Festival de Animación de Annecy

Un cortometraje codirigido por un artista visual residente en Gilet ha sido seleccionado para el prestigio Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia), el mayor certamen del mundo en este género.

Inspirado en la vida y obra del escritor Horacio Quiroga, este trabajo dirigido por el español venezolano, Álvaro León y por la asturiana, María Ruisánchez Ortega, competirá en la categoría Midnight Short , dedicada al thriller y al cine de género. Allí, optará a premio entre los 16 cortometrajes de todo el mundo que han sido seleccionados para esta sección.

Coproducido entre España, Argentina y México, el proyecto combina distintas técnicas de animación (stop motion, cut out, 3D y 2D) para hacer una aproximación visual e inmersiva al universo literario de Horacio Quiroga, figura esencial del cuento latinoamericano.

Su propio título, CALM, es el acrónimo de esa obra icónica del creador uruguayo que inspira la pieza, 'Cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga' .

Instante de la grabación. / Levante-EMV

El proyecto ha coproducido por La Mola Studio (España), Ojo Raro (Argentina) y Sísmica (México). También ha contado con el apoyo de las ayudas Ibermedia Next, financiadas por los Fondos Next Generation del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, a través del componente “España Hub Audiovisual de Europa”.

CALM sitúa a Quiroga en sus últimos días en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde el escritor se enfrenta a la noticia de su enfermedad terminal. En ese tránsito final, su vida y su obra se entrelazan en una experiencia marcada por recuerdos, visiones y ecos de sus cuentos, atravesados por la muerte, la naturaleza, la locura y lo fantástico.

La selección en Annecy 2026 refuerza la proyección internacional de CALM, una obra que, además, "nace con vocación de expansión", como explican sus responsables. Sus creadores plantean el cortometraje como "un primer paso hacia un futuro largometraje colaborativo, en el que se puedan adaptar los distintos cuentos del escritor latinoamericano".

Una imagen del trabajo. / Levante-EMV

Homenaje al Edgar Allan Poe latino

Como explican sus directores, "CALM es un homenaje a los cuentos de Horacio Quiroga que durante generaciones han dejado su huella indeleble con su narrativa única, entre lo terrorífico y lo fantástico, al ser una lectura recomendada en el colegio en muchos de los países de la región. Por tanto son parte del patrimonio inmaterial del territorio, y conforman su identidad colectiva, acuñando además un género nuevo, un terror que emana de la propia tierra, de la Naturaleza, en definitiva de la Selva".

Según explican, "teniendo en cuenta la repercusión de la obra 'Cuentos de Amor de Locura y de Muerte' en el continente, entendimos que su adaptación audiovisual debía ser colaborativa. Nos parecía de lo más enriquecedor que distintos artistas latinoamericanos participaran en el cortometraje, aportando su visión al proyecto. Máxime, cuando nuestra intención es que el cortometraje sea un primer paso hacia nuestro objetivo ulterior: realizar un largometraje colaborativo compuesto por un hilo conductor que recoge los últimos meses de Quiroga en el hospital y diez cortometrajes que adapten diez cuentos de CALM, realizado cada uno de ellos por diez artistas o estudios latinoamericanos diferentes".

Según explican, "el hecho de poder fragmentar la narración en cuentos-cortometrajes, se presta a que cada artista o estudio aporte su visión concreta del mismo, y utilice distintas técnicas visuales, dotando al largometraje de una riqueza visual y una variedad artística, tan extensa y rica como los son las distintas culturas presentes en el continente. Y a pequeña escala, esa idea es la que hemos tratado de repicar en el cortometraje. De ahí que se utilicen técnicas mixtas (stopmotion, marionetas, 2D, 3D…) y de que la trama principal de la historia esté, constantemente, salpicada por referencias a los cuentos de Quiroga".

Los dos directores del trabajo. / Levante-EMV

Temas de actualidad y tradición guaraní

A su juicio, "la temática que rige tanto los cuentos como la propia vida de Quiroga está de plena actualidad. Los consabidos: Amor, Locura y Muerte son temas universales, que podemos actualizar con nuevos tratamientos y visiones modernas. Los problemas mentales, el suicidio, la eutanasia, la discapacidad, el respeto a la Naturaleza desbordante están presentes en todo el metraje".

Asimismo, la obra cuenta con numerosos representantes de colectivos minoritarios, "como son muchos de los personajes de los cuentos, pertenecientes a pueblos originarios como el guaraní, que hablan en esta lengua. Y también colectivos invisibilizados, como el personaje basado en una persona real con síndrome de Proteus, Vicente Batistessa, compañero de habitación de Quiroga. Por esta razón hemos grabado con actores guaraní parlantes oriundos de la región, y siempre que se ha podido, se han incluido instrumentos, susurros o música mbya, de la tradición guaraní", añaden.

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La producción corre a cargo de Reyes Arnal Risueño y Alberto López Garrido por La Mola Studio, Romina Savary, Paula Quintanar y Patricio Plaza por Ojo Raro, así como Asdrúbal Rivera y Álex Pelayo por Sísmica.