Sagunt lidera una candidatura europea para impulsar la regeneración social y sostenible de espacios industriales y costeros

El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado, como socio líder, la candidatura de un proyecto europeo a la convocatoria de URBACT Action Networks, una iniciativa financiada por la Unión Europea que promueve el intercambio de experiencias y el desarrollo de soluciones innovadoras entre ciudades europeas.

La propuesta, que se encuentra actualmente en fase de evaluación por parte de los órganos competentes de este programa europeo, se presenta como REWEAVE (Reconectando espacios industriales: regeneración urbana resiliente e inclusiva a través del patrimonio industrial y el espacio público).

La candidatura reúne siete ciudades de España, Dinamarca, Italia, República Checa, Portugal, Grecia y Serbia, con el objetivo común de reforzar la conexión entre la ciudadanía y los espacios industriales, portuarios y costeros que forman parte de la identidad y la historia de los territorios respectivos. ·REWEAVE plantea un enfoque colaborativo basado en la regeneración urbana, la sostenibilidad, la inclusión y la puesta en valor del patrimonio industrial", como explican desde el Ayuntamiento de Sagunt, además de precisar que diferentes asociaciones locales y agentes económicos y sociales han mostrado su adhesión y apoyo a la candidatura.

Oportunidad para seguir avanzando

La concejala de Proyectos Europeos, Natalia Antonino, ha señalado que la presentación de esta candidatura "supone una oportunidad para seguir avanzando en la transformación sostenible de nuestros espacios industriales y costeros, reforzando la cooperación europea y el intercambio de conocimiento entre ciudades que comparten retos similares en materia de regeneración urbana, cohesión social y adaptación ambiental".

La edil ha explicado que el objetivo es "obtener una alternativa conceptual válida para conectar el espacio de la renovada Gerencia y la Alameda del Consell con el Pantalán bajo criterios sostenibles e inclusivos, contando con el concurso y la participación de la sociedad y las ciudades europeas participantes”.

Hasta abril de 2029

En caso de ser seleccionada, la red permitirá desarrollar procesos de trabajo colaborativos entre las ciudades participantes y las asociaciones y agentes locales hasta abril de 2029, con el inicio previsto de la actividad en noviembre del 2026.

La iniciativa incorpora la estrategia urbana y medioambiental de la ciudad (Agenda Urbana de Sagunt, Pacto climático) al carácter europeísta de la metodología a desarrollar y a la mejora de la gobernanza con el concurso de las asociaciones y los agentes económicos y sociales que participarán.