Sagunt urge a Medio Ambiente para poder rebajar cuanto antes los escalones de arena en su litoral norte

El reclamado rebaje de los escalones de arena de más de un metro y medio de altura que han aparecido en algunos tramos de la costa norte de Sagunt recién regenerada ha salvado un importante escollo: El Ayuntamiento de Sagunt ha logrado permiso del Ministerio de Transición Ecológica para poder realizar esta intervención "cuanto antes" con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas a la hora de acceder al agua.

El objetivo municipal, como explica el concejal de Playas Roberto Rovira (EU-Unides Podem), es "corregir los importantes taludes y escalones existentes en la línea de orilla, que en algunos puntos superan el metro de altura y generan una situación de riesgo para la seguridad de las personas usuarias, además de constituir una grave barrera para la accesibilidad universal a la playa".

La actuación propuesta consiste en el movimiento y reperfilado superficial de arena mediante maquinaria, "sin afectar al sistema dunar ni a las zonas de vegetación litoral, y limitada a las áreas estrictamente necesarias para restablecer unas condiciones adecuadas de seguridad y uso público".

Aunque estas playas del norte de Sagunt están catalogadas como "naturales de especial protección", el jefe de la Demarcación de Costas de Valencia, Javier Estevan, ha dado luz verde a que el consistorio realice esas labores de nivelación al considerar que se incluyen dentro de las tareas de mantenimiento que lleva a cabo el ayuntamiento y no requieren autorización del Ministerio.

Lejos de las dunas

Lo que sí advierte al consistorio es que, durante estos trabajos de nivelado, se debe separar la maquinaria de las dunas para evitar daños a esta última.

También desde Costas se ha instado al consistorio a dar otro paso antes de empezar el resperfilado: Obtener el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente para realizar estas tareas, ya que aún estamos en el periodo de nidificación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), un ave protegida que desde hace años ha llevado a limitar las actividades permitidas durante su plazo de cría.

Así es el gran escalón en algunos tramos del litoral norte de Sagunt / M.A.

Demanda de una respuesta urgente

El consistorio ya ha cursado este miércoles esa solicitud a la administración autonómica, instando a una contestación urgente para no arriesgarse a que la Conselleria le pueda paralizar los trabajos hasta el 30 de junio, que es cuando concluye el periodo de nidificación de esta ave.

En el escrito enviado, la delegación municipal de Playas remarca que las obras de regeneración se han realizado precisamente durante el periodo habitual de nidificación del chorlitejo patinegro y han supuesto "la presencia continuada de maquinaria pesada, movimiento masivo de arenas y una intensa alteración física del entorno litoral".

Por ello, desde el consistorio se entiende que la probabilidad de existencia de nidos o ejemplares reproductores en las zonas concretas donde se pretende actuar "resulta muy reducida, sin perjuicio de las comprobaciones y consideraciones que correspondan a ese Servicio de Vida Silvestre".

También insiste en "la situación de riesgo existente y la necesidad de garantizar la seguridad, accesibilidad y correcto disfrute de las playas por parte de la ciudadanía durante la temporada estival". Por ello, demanda una respuesta "con la máxima urgencia posible, a fin de poder adoptar las medidas necesarias en el menor plazo de tiempo".

Esta actuación "cuanto antes" es la que han solicitado colectivos como la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa tras mostrar su «sorpresa por la rapidez en que se ha empezado a ir la arena», como afirmaba su presidenta, Amparo Peris.

Desde la asociación vecinal Almardà Viva también se remarcó la necesidad de actuar "sin esperar para actuar al 1 de julio, cuando acabe la nidificación del chorlitejo », explicaba su vicepresidente Javier Gómez.