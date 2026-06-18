Tony Rham reflexionará en el Port de Sagunt sobre la pérdida de atención

Una invitación a reflexionar sobre la pérdida de atención en la sociedad actual. Esto es lo que logra el escritor, divulgador y profesor de humanidades y meditación Tony Rham en su libro “Las meditaciones cotidianas, el cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas” que se presentará este sábado 20 de junio en el Port de Sagunt.

Después de recorrer España en una gira promocional que lo ha llevado a ciudades como Bilbao, Pamplona, Barcelona o Madrid, la presentación llega al Port de Sagunt en un momento especialmente significativo para la obra, ya que acaba de agotar su primera edición, cuatro meses después de su publicación. Además, el libro ha iniciado recientemente su distribución internacional y ya puede encontrarse a la venta en librerías de México.

Tony Rham. / Levante-EMV

Publicado por la reconocida editorial Kairós, "Las meditaciones cotidianas" propone un recorrido por diecinueve áreas de conocimiento que se presentan en nuestra vida diaria, como pueden ser el aburrimiento, la incertidumbre o el asombro, las cuales nos ayudan a reconectar con nuestra atención y con la realidad que nos rodea.

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El libro ofrece además herramientas para recuperar una relación más consciente con la mente y el entorno. Pero todos los detalles se darán en esa presentación que se hará a las 12:00 horas en la Librería El Puerto.