Algímia d'Alfara se dotará de una gran zona cultural y de ocio

Algímia d'Alfara está dando los últimos retoques a un ambicioso proyecto para el esparcimiento, la cultura y el ocio. Se trata de un complejo público de cerca de 1.500 metros cuadrados que albergará un área recreativa y un edificio multiusos para la realización de todo tipo de actividades. "Un espacio de grandes dimensiones del que carecíamos para actos de envergadura que requerían un aforo destacado", explicaba el alcalde, Ernest Buralla, tras confirmar que la iniciativa se ha cambiado de ubiación después de que la primera no hubiera gustado a toda la corporación, tal y como adelantó Levante-EMV.

El proyecto afronta su última revisión, a los que debe sumar el visto bueno de la Diputación, ya que la institución provincial es la que realiza la inversión para que este pueda desarrollarse, con un presupuesto que roza los 750.000 euros. Una vez los trámites necesarios, el ayuntamiento tiene previsto que las obras comiencen en el mes de septiembre.

Parcela municipal donde se llevará a cabo la actuación. / LEVANTE-EMV

Parcela

La zona, una parcela municipal, parte calificada de zona verde y la otra de dotacional cultural, se ubica en la plaza Lluís Vives, al final de la calle Torres Torres. En este espacio de 1.000 metros cuadrados se pretende proyectar un área recreativa con juegos infantiles de madera, mobiliario urbano como sillas y mesas, una pérgola para obtener zonas de sombra, una fuente y distintas zonas de jardín, una actuación que está valorada en 100.000 euros. Junto a este se levantará un edificio polivalente de 400 metros cuadrados, de una sola planta y de cuatro metros de altura, que albergará una sala multiusos donde poder llevar a cabo todo tipo de actividad, además de baños para los usuarios.

La carencia de espacios de gran tamaño y cerrados para eventos que requieran grandes aforos era una necesidad en Algímia, tal y como ha adelantado Buralla, quien lamentaba cómo la sala polivalente de la que se dispone en el pueblo al lado del auditorio se queda pequeña. Un edificio de 250 metros cuadrados, que tras la construcción del nuevo de 400 metros, cambiará de uso.

Zona donde se intervendrá / LEVANTE-EMV

Escuela de música

Según ha adelantado el alcalde, la idea es "compartimentar esta sala, en espacios más pequeños". La propuesta se centra en acondicionar tres aulas y despachos, con la finalidad de que una de ellas sea sede de la escuela de música, mientras que el resto estará a disposición de las asociaciones, además de utilizarlas para actividades y actos con aforos más reducidos. Cabe recordar que este espacio ya se quedó preparado para poder levantar una planta más, aunque, por ahora, no es la intención del ayuntamiento.

En cuanto a las prioridades en la actuación, la primera será la construcción del edificio polivalente, luego la zona de esparcimiento-jardín y por último, se intervendría en la sala polivalente de al lado del auditorio.