Aparece un animal decapitado en una playa de Sagunt dos meses después de un hallazgo similar
El ejemplar, en avanzado estado de descomposición, ha sido arrastrado por la corriente hasta la orilla
Un animal decapitado en avanzado estado de descomposición ha sido arrastrado hoy hasta la orilla de una playa de Sagunt.
La corriente le ha ido empujando hasta allí de manera progresiva y ha sido a primera hora de la tarde cuando se ha podido divisar el cuerpo sin vida de este animal de cierta envergadura que planteaba muchos interrogantes: Qué especie se trataba, cómo había llegado hasta allí y si había perdido su cabeza de forma intencionada o no. "Podría ser una cabra o una vaca", especulaba un vecino.
El hallazgo se ha producido en el litoral norte de Sagunt, concretamente, en las inmediaciones de la posta de socorrismo de la playa de Almardà.
Al verlo, se ha dado aviso a la sección de Playas de la Policía Local para solicitar la retirada del animal a la empresa municipal SAG.
Sin embargo, como ésta no disponía de los medios necesarios para la retirada, la operación se ha pospuesto para mañana por la mañana.
Más animales decapitados
El hecho se ha producido después de que el pasado mes de abril se encontrara en otra playa de Sagunt un fardo los cuerpos sin vida de varias aves decapitadas y otras con signos de cortes en el cuello. Esto último, como informó entonces Levante-EMV, se encontró en una zona de playa muy distante a Almardà y situada en las inmediaciones de Puçol: La del Grau Vell, que está situada al sur del casco urbano del Port de Sagunt.
Ante la sospecha entonces de que todo respondiera a un ritual, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil abrió una investigación de un posible delito de maltrato animal.
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