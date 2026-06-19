Esta autora del Port de Sagunt tiene nuevo libro
Ana Guimarás publica su segunda novela basada en hechos reales del Patronato de Protección a la Mujer que mezcla suspense y misterio
Patricia Granell
La autora del Port de Sagunt, Ana Guimarás, ha publicado su segunda novela, 'No habrá más noche', una ficción histórica contemporánea basada en hechos reales, con tintes de suspense y misterio. La obra aborda tema del Patronato de Protección a la Mujer.
En 'No habrá más noche', el lector seguirá los pasos de Garbiñe y Anxela, dos jóvenes inocentes internadas en los reformatorios y las maternidades de esta institución franquista oculta a la vista de todos. Pronto, las protagonistas descubrirán los horrores perpetrados en estos centros regidos por las órdenes religiosas al servicio del Estado: rezos interminables, hambre, trabajos forzados y los robos de bebés que marcarán para siempre su memoria y su destino.
Un reto
"Escribir esta novela fue un reto personal", afirma Guimarás. "Mi empeño, junto a las supervivientes, es que a la pregunta: '¿Conoces el Patronato de Protección a la Mujer?', todos contestemos que sí".
Al recordar cómo descubrió esta institución, la autora explica: "Escuché por primera vez la historia de estas mujeres de boca de Consuelo García del Cid, escritora y pionera en la lucha por dar a conocer las barbaridades cometidas entre los muros de estos reformatorios. Eran centros disfrazados de talleres-escuelas o maternidades donde se robaron a miles de recién nacidos. Enseguida pude contar con el apoyo de las supervivientes que conocí en el acto público de petición de perdón que la Iglesia celebró en Madrid el 9 de junio del año pasado; un evento al que asistieron diversas personalidades políticas, entre ellas la ministra de Igualdad, Ana Redondo".
Interés
El interés por el Patronato de Protección a la Mujer no deja de crecer. Tanto es así que Daniel Monzón y Jorge Guerricaeche, premiados por las películas 'Celda 211' y 'El niño', presentarán este año su película 'Ruega por nosotras', basada en los testimonios de las supervivientes.
Ana Guimarás aclara qué le impulsó a escribir 'No habrá más noche': "Mi novela viene a completar, a través de la ficción, un relato hasta ahora acallado. Es una denuncia que viene a sumarse al grito de 'verdad, justicia y reparación' de las supervivientes. Pero, por encima de todo, es un himno a la lucha y la esperanza que no habría podido ser sin el magnífico trabajo previo de investigadoras y escritoras como las valencianas Maria Palau Galdón y Marta García Carbonell o Carmen Guillén Lorente".
Suscríbete para seguir leyendo
- La plantilla de la empresa municipal que recoge la basura en Sagunt acuerda ir a la huelga indefinida
- Escalones de más de un metro en las playas regeneradas de Sagunt llevan a pedir acciones
- Aterriza en Sagunt una gran cadena de tiendas
- Nuevo servicio en las playas de Sagunt
- La memoria del Padre Jaime sigue presente en el Port de Sagunt gracias a una nueva página web
- Canet recurrirá a la vía judicial ante los daños en su nuevo espacio multiusos
- Sagunt lidera una candidatura europea para impulsar la regeneración social y sostenible de espacios industriales y costeros
- Conoce el nuevo uso que Canet dará a su vieja biblioteca