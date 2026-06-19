Canet se ve obligado a renunciar al nuevo festival "Llamafest"

El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer se ha visto obligado a renunciar al festival LlamaFest, una de las actividades programadas, entre las 13 diseñadas, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado con cerca de 2.000.000 de euros de fondos europeos Nex Generation.

Se trata de un festival de brasas, dos eventos gastronómicos en un principio, uno de carne y otro de arroces, uno para mayo y otro para octubre, que se iban a desarrollar con la finalidad de desestacionalizar el turismo del municipio, uno de los objetivos de estos planes, que en el caso de Canet se aglutinaban en el eje 4 del programa, con un presupuesto cercano a los 150.000 euros , tal y como explicaron en el último pleno ordinario. Un evento que albergaría el Instituto Valenciano de la Paella, con el propósito de reactivar la zona, una de las últimas herencias de la inmobiliaria y promotora Astroc, construido sobre una parcela municipal de algo más de 16.000 metros cuadrados, que lleva sin uso más de dos décadas.

Un momento del pleno en Canet / LEVANTE-EMV

Origen del conflicto

La primera licitación ya generó problemas, al presentarse a la misma dos empresas. La adjudicación a una de ellas provocó que la otra recurriera al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), que reconoció tal y como reclamó la perjudicada, que la beneficiaria no había seguido los criterios del pliego de condiciones a la hora de acreditar su solvencia económica y técnica, por lo que este solicitó al consistorio que la documentación fuera subsanada manteniendo el curso del procedimiento. Sin embargo, al dilatarse la respuesta del TARC, tal y como afirmaron en el pleno, esto provocó que el plazo en el que estaba prevista la celebración de este festival se superara, por lo que el ayuntamiento decidió resolver el contrato (mesa de contratación) por falta de tiempo para ejecutarlo y además, impulsó una nueva licitación, aunque esta vez con las dos citas separadas, divididas en dos eventos gastronómicos, en sendos contratos de casi 80.000 euros que se ofrecen a través de un procedimiento simplificado y urgente.

Cartel del nuevo festival. / Ayuntamiento de Canet

Segunda licitación y nueva cita

Pero la historia se repite y la empresa que recurre la primera licitación pone nuevos recursos a sendos eventos y un tercero especial para la primera, por lo que finalmente, el TARC toma medidas cautelares al desarrollo de estas citas, lo que lleva al consistorio canetero a desistir, ya que estos actos deben estar finalizados antes del 30 de junio y no daba tiempo a resolver el procedimiento.

La solución al problema ha sido reinventar este proyecto para no perder los fondos europeos. Así pues, el ayuntamiento celebrará un nuevo festival bajo el nombre "Lúmina, Arrels i Sentits, arte lumínico y audiovisual que celebra nuestras raíces y sentidos" y que divide en dos nuevas citas dando continuidad al Lumina celebrado el 22 y 23 de mayo, un recorrido nocturno de pantallas y proyecciones en los principales inmuebles de la localidad. En esta ocasión, el primero de ellos tendrá lugar el lunes 22 de junio.

Cartel de San Juan / Ayuntamiento de Canet

Se trata de un concurso de paellas al aire libre con música en vivo, en el recinto donde se iba a albergar el Instituto de la Paella, partir de las 20 horas, para el que el ayuntamiento facilitará todos los ingredientes necesarios para elaborar una paella de 10 personas. Los interesados podrán apuntarse en el siguiente enlace: https://apuntate.canetdenberenguer.es/. Las plazas son limitadas hasta 80 personas.

La segunda cita es para la Noche de San Juan, martes 23, y consistirá en un espectáculo de luces amenizado por un festival de Dj, que se desarrollará bajo el nombre "Mar d'arrels", en la plaza de los Pescadores a partir de las 00.15 horas. Un evento que ha obligado a quitar parte del velamen de la plaza para asegurar las proyecciones lumínicas.