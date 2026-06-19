El Consell plantea canjear un solar edificable en Sagunt por viviendas para el alquiler asequible

La Generalitat no se rinde con la promoción de viviendas de protección pública (VPP) en Sagunt. A través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVhA), el Consell lo vuelve a intentar con una parcela de cerca de 4.700 metros cuadrados, con cabida máxima para 162 pisos, aunque la estimación es que se queden en 145, de uno, dos y tres dormitorios, repartidos en siete alturas.

Este solar, que se sitúa en el número 12 de la avenida del Barraquero del Macrosector III Fusión, pasó a manos del Ayuntamiento de Sagunt como pago en terrenos por el desarrollo urbanístico de este ámbito en 2007. El valor de la finca en aquel entonces, plena burbuja inmobiliaria, estaba por encima de los 1,8 millones de euros, según quedó reflejado en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.

Localización de la parcela dentro del Macrosector III Fusión. / Levante-EMV

Ya hace más de dos años, el consistorio cedió de forma gratuita la parcela para que la Generalitat impulsara una promoción de viviendas, que se topó en sus dos primeros intentos con la falta de interés por parte de las constructoras. La tentativa inicial, que contemplaba la cesión del derecho de superficie sobre el solar, detectó que el problema había sido la imposición del alquiler asequible en el régimen de explotación del proyecto, aunque la segunda tuvo el mismo problema cuando se abrió la mano a la modalidad de venta.

Permuta

Ahora, la opción que se plantea es canjear los terrenos por futuras viviendas de la promoción, que la EVhA destinará al arrendamiento social, mientras el resto deberán estar calificadas en régimen de venta. Como en las anteriores licitaciones, la oferta económica, que en este caso se corresponde con el número de pisos entregados al Consell, determinará el 60 % de la baremación, con un 20 % por la calidad habitacional y un 10 % tanto por la racionalidad constructiva y la sostenibilidad como por la calidad urbana.

Según la documentación que acompaña al expediente, el valor catastral de la parcela, cuya edificabilidad ronda los 16.000 metros cuadrados/techo, supera ligeramente el millón de euros. Sin embargo, el pliego de condiciones establece que la constructora adjudicataria entregará al parque público un mínimo de una vivienda valorada en cerca de 160.000 euros y con una extensión por encima de los 63,5 metros cuadrados útiles.

Así serán las viviendas

El proyecto original contemplaba la construcción de 145 viviendas, de las que siete eran de un dormitorio y cerca de 50 metros cuadrados, 105 se extendían 65 metros cuadrados y contaban con dos habitaciones, mientras que las restantes 33 alcanzaban los 80 metros cuadrados con tres dormitorios. Además, el sótano estaba reservado para 153 aparcamientos de 25 metros cuadrados y 147 trasteros de 8 metros cuadrados. En la planta baja se dejaba sitio para un local comercial de casi 1.700 metros cuadrados.

La promoción, según las estimaciones fijadas a finales de 2023, costará 21,4 millones de euros, que incluyen los costes de construcción, los honorarios facultativos, los actos jurídicos y los desembolsos tanto administrativos como financieros.

Sin fondos europeos

En un principio, el proyecto contaba con la asignación de algo más de 5 millones de fondos europeos, pero esa financiación se descartó, ya que obligaba a que las obras estuvieron acabadas a finales de este mes de junio. Una cuestión que no ha variado es el plazo de ejecución del edificio, que es de tres años desde la obtención de la licencia de obra y de la calificación provisional hasta la última certificación.