Empar y María ya son oficialmente las Falleras Mayores del Camp de Morvedre

Empar Ríos Sánchez-Mellado y María Pozuelo Martín ya se han convertido en las nuevas Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) 2027. Su proclamación en el salón de plenos del consistorio saguntino ha marcado el inicio oficial de un reinado que las llevará a representar a las Fallas de El Camp de Morvedre dentro y fuera de nuestras fronteras, un acto que ambas llevaban esperando con ganas desde su elección el pasado mes de mayo.

Emocionadas, nerviosas, pero sobre todo, ilusionadas, han llegado las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor hasta el Ayuntamiento de Sagunt, acompañadas por el presidente de la FJFS, Aitor Muñoz, y el vicepresidente general, Juan Carlos Castro, para vivir este evento tan importante para todas ellas. Los representantes municipales les han esperado a las puertas del palacio consistorial para acompañarlas a todas ellas hasta el lugar donde se ha celebrado el acto, además de familiares y amistades.

Acto en el Ayuntamiento

Las primeras en entrar en el salón de plenos han sido las integrantes de la Corte de Honor Infantil: Lucía Llovera Soriano, Carmen Verdugo Adrián, Valeria Checa Safont, Zoe Bautista Muñoz, Blanca Sánchez Merlos y Laura Antoni Navalón. Seguidamente, ha sido el turno de Lucía Corbatón Moreno, Carolina Romeu Zorio, Arantxa Matíes Donaire, María Piquer Vilar, Ariadna Méndez Argudo y Cristina Alcaide Peris, Corte de Honor adulta. Todas ellas han recibido un cuadro honorífico que las acredita con el cargo que van a ostentar este año.

Tras ellas ha sido el turno de las que se han convertido ya en las nuevas Falleras Mayores de la FJFS 2027. El salón, repleto de familiares y representantes de las Fallas de El Camp de Morvedre, ha recibido en pie a la pequeña María Pozuelo Martín, perteneciente a la falla El Romano, y a Empar Ríos Sánchez-Mellado, de El Palleter. Junto a ellas estaban, en primera fila, sus antecesoras, Ana Martínez Llopis y Noa Barea Encinas, quienes han sido testigos de excepción de este acto donde María lucía una ‘Magdala’ de color negro de Vives y Marí confeccionada por la indumentarista local María García y Empar, una seda con su nombre de Bartual y color ecru, cosida por 1700.

Sin el alcalde

En ausencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fue la primera teniente de alcalde, María José Carrera, la encargada de proclamar a las Falleras Mayores de la FJFS 2027, privilegio que siempre se reserva a la primera autoridad municipal y que, recientemente, siempre había recaído en ella.

Tras la entrega de los preceptivos cuadros conmemorativos a las Falleras Mayores, tanto la teniente de Alcalde como el presidente de la FJFS les dedicaron unas palabras a Empar y María. Para acabar el acto, y como marca la tradición, se cantaron los Himnos de Sagunt y de la Comunitat Valenciana con los que se puso punto final a un evento que supone el inicio de un camino que las máximas representantes de la fiesta vivirán con ilusión, ganas y mucha responsabilidad al empezar un sueño que ya se ha hecho realidad.