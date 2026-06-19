Un nuevo recurso obliga a suspender la alternativa de Canet al 'Llamafest'. El festival "Lúmina, Arrels i Sentits que el ayuntamiento iba a poner en marcha en San Juan para sustituir al festival de brasas, dando continuidad a la primera edición del Lúmina que se celebró en mayo y reconducir así los fondos europeos a este proyecto, bajo el mismo objetivo, la desestacionalización turística, también se ve truncado a tres días de su celebración.

El consistorio no podrá hacer la actividad anunciada en el fallido Instituto de la Paella para el próximo lunes después de que la misma empresa que recurriera el Llamafest haya adoptado nuevas acciones legales contra esta alternativa al mismo. Así lo han explicado desde el consistorio lamentando la suspensión y asegurando que esta se debe a "motivos ajenos a la organización". Pero la suspensión no solo afecta a la actividad del 22 de junio, al concurso nocturno de paellas, también se cae de la programación el festival de luces y DJ previsto para la noche del 23 en la plaza de los Pescadores. Sin embargo, desde el ayuntamiento han asegurado a Levante-EMV que están trabajando para un espectáculo musical-discomóvil , con financiación ajena a los fondos europeos.

Música en la noche de San Juan. / LEVANTE-EMV

Fondos europeos

Respecto a estos, los Next Generation, de los que Canet ha recibido cerca de 2 millones para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), el consistorio tendrá que devolver cerca de 120.000 euros, parte de la cantidad que estaba comprometida al Llamafest y ahora a la segunda edición del festival Lúmina.

El nuevo recurso interpuesto en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) por la empresa que no fue adjudicataria del festival de brasas, como hiciera con los tres anteriores, se sustenta en que todos los proyectos vienen del mismo fondo, que son los europeos, aunque con nombres distintos, tal y como han adelantado desde la administración local. "Como no sabemos lo que va a contestar el TARC, si va a dar la razón a la empresa o no, el ayuntamiento no puede arriesgarse a pagar más dinero en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses municipales, por lo que hemos considerado que lo conveniente es devolver los fondos", explicaba el alcalde, Pere Antoni.

El alcalde en una pleno hablando del Llamafest / LEVANTE-EMV

Esta coyuntura también ha alterado la programación prevista para San Juan que acogerá la actuación infantil "El moviment k-pop”, prevista al 3 de julio al 23 de junio a las 20:30 horas.