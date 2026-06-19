Fin en Sagunt a décadas sin una intervención integral para proteger Romeu frente a incendios

Los trabajos para la mejora del área cortafuegos en la zona de la montaña de Romeu han finalizado, reforzando así la prevención de incendios del entorno. La conclusión del proyecto ha permitido adaptar y mejorar un área cortafuegos existente que presentaba una elevada densidad de vegetación tras más de tres décadas sin una actuación integral. El Ayuntamiento de Sagunt ha firmado esta mañana el acta de recepción que marca el final de la actuación, llevada a cabo por la empresa Aper Ambient SL con una inversión de 29.338 euros (IVA incluido) en la que se contempla la adjudicación total de la obra y su asistencia técnica, según explican desde el consistorio.

El proyecto, ejecutado por el departamento municipal de Medio Ambiente, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Forma parte de las acciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), gestionadas por el departamento de Turismo y orientadas a la protección del entorno natural y la mejora de los recursos turísticos. Asimismo, esta obra también se incluye en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sagunt (PLPIF).

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie del paraje natural municipal de Romeu que coincide, parcialmente, con el sendero PR-CV 319, conocido como Ruta dels Senglars. Los trabajos han consistido en actuaciones selvícolas aplicadas a una anchura total de 46 metros. Se ha ejecutado el desbroce selectivo de matorrales, la reducción de la densidad arbórea y la poda de los ejemplares que se han mantenido, así como la eliminación de vegetación para generar discontinuidades que dificulten la propagación del fuego.

Dos áreas estratégicas

Además, se han habilitado dos áreas estratégicas de gestión forestal, con una superficie total de 1,2 hectáreas, destinadas a mejorar la eficiencia del cortafuegos y facilitar las labores de extinción en caso de incendio.

En total, la superficie sobre la que se ha actuado alcanza cerca de las 9,66 hectáreas en el área cortafuegos, a las que hay que sumar las zonas de gestión complementaria. Los restos vegetales generados se han tratado in situ para favorecer su integración en el suelo y reducir el impacto ambiental.

Con esta actuación, como apuntan desde el consistorio, el ayuntamiento "refuerza su compromiso con la prevención de incendios forestales, la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad de los espacios de uso público, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las personas usuarias de rutas y entornos naturales del municipio".