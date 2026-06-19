Qué hacer en Sagunt en la Noche de San Juan

La noche más corta y mágica del año llegará a Sagunt con distintas propuestas cerca al mar para así disfrutar al máximo de una Nit de Sant Joan que siempre atrae a miles de personas a las playas para así cumplir el ritual de acercarse a la orilla a medianoche y pedir varios deseos.

Diversas actividades y espectáculos animarán la velada, con una programación preparada por la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular que incluye fuegos artificiales, batucada y espectáculo itinerante de fuego para la noche del martes 23 de junio.

A partir de las 22:30 horas en la avenida Mediterráneo – desde la rotonda del ancla hasta el aparcamiento asfaltado – se desarrollará un espectáculo itinerante de fuego, percusión y música a cargo de La Diabòlica de Morvedre y la batucada Green Gos. Y a las 23:59 horas se disparará un castillo de fuegos artificiales en el puerto marítimo, a cargo de Pirotecnia Turís.

Para quienes quieran darse un baño, esa noche el servicio de salvamento y socorrismo será ininterrumpido hasta bien avanzada la madrugada, ya que el turno que termina a las 8 de la tarde será relevado por otro equipo que permanecerá activo hasta las 4 horas. Al frente de él habrá tres coordinadores, cinco monitores de punto accesible para informar a la ciudadanía y nueve socorristas, cuatro en la playa del Port de Sagunt, tres en Almardà y dos en Corinto. También habrá dos ambulancias con médico y técnico que estarán operativas durante el mismo horario que el servicio de salvamento y socorrismo, como apuntan desde el ayuntamiento.

Correfoc, en la Nit de Sant Joan de 2025. / Daniel Tortajada

La Concejalía de Igualdad instalará un punto violeta que permanecerá en el paseo marítimo, cerca de la posta sanitaria, durante todo el dispositivo especial por esta festividad.

Dispositivo de seguridad

La Policía Local también implementará un servicio especial para la noche de San Juan en el que se desplegarán 56 agentes en las playas de Port de Sagunt, Almardà, Corinto y Malvarrosa para garantizar la seguridad y asegurar el correcto desarrollo de todos los actos previstos. A partir de las 19 horas, aproximadamente, se procederá al corte de tráfico de la avenida Mediterráneo desde la rotonda de La Lonja del Port de Sagunt hasta la del Ancla y se retirarán los vehículos estacionados a partir de las 17 horas.

Patricia Sánchez, concejala de Fiestas, ha declarado que la noche de San Juan “es una de las celebraciones más especiales de nuestro calendario festivo. Es una noche que simboliza la renovación, la convivencia y la fuerza de nuestras tradiciones mediterráneas”. Asimismo, ha agradecido especialmente “la implicación" de los colectivos participantes, "así como el trabajo de todas las personas que hacen posible que esta celebración se desarrolle con las máximas garantías de seguridad”.

El concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira ha insistido en el esfuerzo municipal realizado para permitir disfrutar de una noche festiva "con las máximas garantías de seguridad” y ha destacado que, para ello, se han reforzado los servicios de limpieza, seguridad, salvamento y socorrismo, así como la coordinación entre los distintos departamentos municipales y los cuerpos de emergencia.

Llamamiento a la responsabilidad

Además, Rovira ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad de toda la ciudadanía. Disfrutar de nuestras playas y de esta noche tan especial es compatible con el respeto al entorno, a las normas y al trabajo de las personas que velan por nuestra seguridad. Las playas son uno de los grandes patrimonios de nuestra ciudad y entre todos y todas debemos cuidarlas”.

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Por lo que respecta a la limpieza, la empresa municipal SAG la empezará a las 5 horas y el personal estará formado por 26 operarios. Asimismo, habrá servicio de recogida y limpieza de papeleras, recolocación, barrido de pasarelas y limpieza de lavapiés. El material utilizado por la SAG para que las playas queden limpias tras la celebración está compuesto por motocarros, un camión para vaciar contenedores, una furgoneta, una grúa, un camión cuba, una barredora, una retro pala y un limpia-playas.