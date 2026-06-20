Alertan de las "oportunidades perdidas" por las demoras educativas en Sagunt

El retraso en la puesta en marcha del Campus Battery, que ocupará una parcela próxima a la gigafactoría de PowerCo, ha intensificado las alertas en torno a la Formación Profesional en Sagunt. El portavoz municipal de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, ha vinculado la demora en la entrada en funcionamiento del centro de formación para la factoría de celdas de baterías, ahora prevista para el curso 2027/2028, con la rehabilitación pendiente en el CIPFP Eduardo Merello.

Daniel Tortajada

De este último, cuya competencia es de la Conselleria de Educación, el segregacionista señala la "contradicción" de que "se insiste en la necesidad de formar a profesionales cualificados para la nueva industria, pero existen centros públicos que no pueden ampliar su oferta, porque siguen a la espera de inversiones básicas". Y es que la antigua Escuela de Aprendices, que "es un referente" y "lleva décadas formando a miles de alumnos", sigue pendiente de "una reforma profunda", que "lleva años reclamándose".

Lista de espera

Márquez insiste en que el CIPFP Eduardo Merello "deja cada curso a numerosas personas en lista de espera, debido a la falta de espacio para atender la demanda existente", así que "merece la misma atención que cualquier nuevo proyecto".

De vuelta al Campus Battery, cuya construcción depende de la Conselleria de Economía y ya se adjudicó por más de 30 millones de euros, el portavoz de IP señala que "estamos hablando de un proyecto estratégico para el futuro económico de El Puerto y toda la comarca", de ahí que resulte "preocupante comprobar cómo los plazos vuelven a retrasarse".

Necesidades de la industria

El segregacionista considera que "la formación académica debería ir por delante de las necesidades de la industria, no llegar cuando las empresas ya estén plenamente operativas, porque se pierden oportunidades laborales para las personas que quieran estudiar un grado medio o superior relacionado con la actividad de PowerCo".

Recuerdan desde IP que la Generalitat anunció hace poco más de un año que el centro estaría en marcha el curso 2026/2027, un compromiso que "no se ha cumplido. El alumnado tendrá que esperar un año más para acceder a una oferta formativa prioritaria". Este retraso, para Márquez, pone de manifiesto la necesidad de hacer un seguimiento "más riguroso" de las inversiones públicas. "No basta con anunciar grandes proyectos. También hay que ejecutarlos en tiempo y forma", afirma.

Planificación educativa seria

A modo de conclusión, el portavoz segregacionista señala que "el desarrollo industrial debe venir acompañado de una planificación educativa seria. Las grandes inversiones solo tendrán sentido si también se garantiza una red de Formación Profesional moderna, suficiente y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y el tejido productivo".