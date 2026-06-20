Canet inicia la retirada de las piedras de la playa

Canet d'en Berenguer ha iniciado este viernes la retirada de la piedra de la playa, después de la autorización obtenida de la Demarcación de Costas, tal y como adelantó Levante-EMV hace unos días, después de la aparición de un escalón de piedra cerca de la orilla que hacía complicado el acceso al baño. A esto se suma la lengua de grava de gran tamaño próxima al agua que impedía poder pasear con normalidad.

Trabajos

Los trabajos han comenzado a primera hora de la mañana, a las 8 horas y con el mismo horario se mantendrán durante varios días para evitar molestias a los usuarios. Unas tareas que están centrándose en el cribado y en la nivelación del arenal, además de retirar la piedra acumulada, que ya empieza a vislumbrarse. Una vez esta separada, el siguiente paso será soterrarla, metiéndola en el circuito sedimentario, tal y como exige Costas al ayuntamiento. "Esta gestión adecuada de la grava no puede consistir en la mera acumulación o acopio de la misma en montículos como se ha realizado en otras ocasiones", dice el escrito de respuesta al consistorio.

Trabajos de nivelado en la playa. / Ayuntamiento de Canet

En cuanto al enterramiento de la grava cribada, el ministerio pide a Canet lo haga en la orilla o en otras zonas de la playa que sean menos activas a la dinámica del litoral, pero matiza, que sea un área "lo suficientemente alejadas del pie de duna para no afectar el crecimiento de la vegetación de la duna embrionaria", un requerimiento que tienen muy presente desde el consistorio, tal y como han contado a este diario fuentes municipales.

Labores de cribado en la playa. / Ayuntamiento de Canet

La idea del equipo de gobierno es poder tener la playa en condiciones lo antes posible, ya que la celebración de San Juan la próxima semana abre la veda a la llegada de turistas y supone el inicio oficial de la campaña estival con el que se pondrán en marcha todos los servicios. Con tal objetivo tanto personal como la maquinaria pesada autorizaba trabajan a destajo para dejar el arenal en condiciones, nivelado, accesible y limpio para la temporada.