Cultura y participación en el Port de Sagunt desde la base

La semana cultural de la veterana asociación vecinal La Forja del Port de Sagunt ha convertido al barrio en un punto de encuentro intergeneracional, cultural y solidario.

Bajo el lema “Un barrio que participa, crea y comparte es un barrio que construye paz”, la entidad ha desarrollado diversas propuestas que han puesto en valor la creatividad, el aprendizaje, la convivencia y el compromiso social.

La programación arrancó con un marcado carácter participativo. Durante la tarde, integrantes del colectivo La Tira de Dones dirigieron un taller de confección y colocación de palomas por la paz en la plaza, una iniciativa simbólica que llenó el espacio público de mensajes de convivencia y esperanza. La jornada concluyó con un concierto protagonizado por el alumnado del taller de música de La Forja, dirigido por Jordi Peiró, que demostró el trabajo realizado durante el curso y recibió una cálida acogida por parte del público asistente.

El martes estuvo dedicado al reconocimiento del talento artístico y a la promoción de la creatividad. En primer lugar, se entregaron los premios a los alumnos y alumnas del taller de artes plásticas como recompensa a su esfuerzo y dedicación a lo largo del año. Posteriormente, se inauguró la exposición de pintura del Taller de Arte de La Forja, coordinado por Inma Ortega, en un acto amenizado musicalmente por Jordi Peiró que reunió a familiares, amistades y vecinos.

Port de Sagunt: Así de viva está la asociación vecinal La Forja / Inma Ortega

Implicación de la infancia

La implicación de la infancia fue la gran protagonista de la jornada del miércoles. Los más pequeños participaron en una actividad de pintura mural colectiva que convirtió el arte en una herramienta de expresión y convivencia, dejando una huella visual que simboliza el espíritu comunitario de La Forja.

El jueves, la programación apostó por la divulgación y los hábitos saludables con una charla sobre nutrición y calidad de vida impartida por Sabina Calatayud.

La literatura tomó el relevo el viernes con la presentación del libro “Pregaré per vosaltres sota el cel de Tòquio. Diari d’un viatge al Japó”, del escritor saguntino Antoni Gómez.

Talleres, premios y mercadillo

El fin de semana estuvo especialmente orientado a la participación familiar. El sábado, la plaza acogió talleres y juegos dirigidos a la población infantil, favoreciendo la convivencia entre vecinos y vecinas de distintas generaciones. Además, se entregaron los premios del concurso de dibujo bajo el lema “Un mundo en paz comienza con un barrio inclusivo”, reforzando los valores de respeto, igualdad y solidaridad.

La Semana Cultural concluyó el domingo con un mercadillo solidario en el que participaron diversas asociaciones La iniciativa, complementada con talleres infantiles, se convirtió en una gran jornada de convivencia ciudadana y colaboración entre entidades sociales del municipio.

Paralelamente, la exposición artística permaneció abierta durante toda la semana, permitiendo que numerosas personas visitaran las obras realizadas por el alumnado y conocieran de cerca la actividad que desarrolla a lo largo del año esta activa y veterana asociación.