Estas son las propuestas más vistosas de los presupuestos participativos de Sagunt
El ayuntamiento ya analiza la viabilidad económica y jurídica de las 133 aportaciones, sobre las que hará una selección para votar las elegidas a mediados de septiembre
La pelota de los presupuestos participativos ha vuelto al tejado del Ayuntamiento de Sagunt, que se ha dado tres meses para estudiar la viabilidad técnica y económica de las 133 propuestas presentadas por la ciudadanía en la edición de este año. Ya para la vuelta del verano, concretamente la segunda quincena de septiembre, quedará la votación final para determinar el destino entre varios de estos proyectos de 500.000 euros del próximo presupuesto municipal.
La concejala de Participación, María Rubio, reconoce en palabras a Levante-EMV que, en el gobierno local, "estamos muy satisfechos con la respuesta ciudadana en esta fase de presentación de propuestas. Un año más, el interés que ha demostrado la gente confirma que los presupuestos participativos son una iniciativa consolidada". Sin entrar a valorar proyectos concretos, la socialista sí destaca que "han sido muy variados y reflejan el interés vecinal por mejoras en el medio ambiente, la seguridad vial o los espacios para la infancia y la juventud".
Favoritas
En otro pequeño repaso a estas propuestas, las tres con más apoyos, que no son vinculantes, han sido el carril bici entre el barrio de San José del Port de Sagunt y Canet d'en Berenguer; la señalización de la calle Cisne entre la Casa Penya y las Casas de Queralt; así como la instalación de 'fuentes de vida'. Además, hay quien pide una "segunda vida para el trinquet", mediante una reforma que permita ser aprovechable para asociaciones culturales del municipio, biblioteca o sala de estudio y también muchas voces reclaman otra piscina cubierta para el núcleo histórico y una de verano para el Port.
De las propuestas que entraron a última hora hay varias que llaman la atención. Una se centra en la recuperación de la nave industrial abandonada en el Malecón de Menera para convertirla en un "centro de innovación social, participación comunitaria y economía circular". En el desarrollo de esta idea, el proponente señala que "se respetaría el patrimonio original sin interferir en los planes urbanísticos de la zona". Vegetación, esparcimiento, mercado de proximidad, centro cultural y social, talleres temporales, encuentro y socialización son algunos de los conceptos asociados a este proyecto.
Vertidos
También destacan la reclamación que, durante el periodo estival de baño, "se evite la emisión de aguas residuales a través de la Gola de Quartell"; la creación de espacios de ocio infantil en edificios públicos sin uso, "como correos o el trinquete" o la plantación de árboles frondosos "a punta pala" para que "nuestra ciudad no queme". Esta última propone "crear corredores de sombra en los principales espacios urbanos, como en el nuevo Pantalán, el paseo marítimo, zonas de playa o plazas".
Prioridades ciudadanas
Frente a este amplio abanico de opciones, la concejala de Participación Ciudadana destaca que "nos dice mucho sobre las prioridades de la ciudadanía. Es una información muy valiosa para diseñar políticas públicas que van más allá de lo que podemos ejecutar a través de los propios presupuestos participativos".
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