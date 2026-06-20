De cent en cent
Detencions al Camp de Morvedre de 1926 inclús per tràfic de cocaïna
Les intervencions de les forces de seguretat varen marcar l'actualitat abans de la Setmana Santa
Durant la primavera de 1926, la Guàrdia Civil va detindre el pròfug Toribio Blas, de 27 anys. Havia fugit del regiment d’Àfrica. En eixe moment estava amagat i es dedicava a netejar sabates, segons deia Las Provincias del 23 de març. Es va produir un robatori destacat a casa del regidor de Canet Agustín Gaspar Doménech. Furtaren 1.100 pessetes i objectes de valor. Las Provincias del 4 d’abril explicava que la Guàrdia Civil seguia la pista dels autors del robatori. L’endemà, el mateix diari contava que els agents a les ordes del comandant detingueren el lladre Antonio Hernández Sánchez, de 32 anys i natural de Salamanca. Havia perdut 300 pessetes. Se li trobaren 111,20 pessetes. Tenia una joia amagada a la boca. El mateix comandant detingué en la cova d’una muntanya el "ratero Antonio García Fernández, el Legionario". Una última detenció fou la d’uns individus que intentaven introduir cocaïna pel Port. La realitzà la policia municipal del poblat, segons publicava Las Provincias l’11 d’abril.
La ciutat es trobava indignada perquè alguns dels arbres plantats a la plaça de la Llibertat o del Corralot havien estat tallats per la meitat. Ho relatava Las Provincias del 26 de març.
També va patir un incendi la fusteria d’Enrique Belarte, situada en el carrer Pacheco. Sortosament, el foc fou apagat pels bombers. Una queixa dels "pacificos vecinos" de l’encreuament del carrer Sant Miquel i Major era que a les dos de la vesprada jugaven allí a futbol i no els deixaven descansar. Ho escrivia Las Provincias el 8 d’abril.
Festivitats
Entre les festivitats va destacar la Setmana Santa. El Diumenge de Rams va celebrar-se el 29 de març. Eixe any el clavari major va ser José M. Golmes Puig. Els majorals foren: Vicente Puig, Pascual Martí, Vicente Sancho, José Sivera, Vicente Porta, Vicente Soria, Vicente Carrera i Miguel Calvo. El sermó de la Passió el va pronunciar el pare Calasanza Rabaza, segons deia La Correspondencia de Valencia del 28 de març. Cal destacar que la confraria havia nomenat uns dies abans José Golmes Aleixandre conservador artístic vitalici. Una altra notícia relacionada era la benedicció de l’aigua de la font de Quart en Pasqua, "concurriendo distinguidas jóvenes de la buena sociedad saguntina", tal com deia Las Provincias el 7 d’abril. Eixos dies a Sant Esperit de Gilet va anar molta gent. Hi hagué balls concorreguts en la Vitivinícola.
Les desgràcies no faltaren durant el mes d’abril. El diari El Pueblo relatava el dia 4 l’atropellament del jove Antonio Palanca Navarro, de 15 anys, per un cotxe. Va ocórrer al carrer de l’Horta de Sagunt. Patia una "contusión abdominal con rotura de intestino". Es trobava en estat gravíssim. També el xiquet José Martínez Montes, de 5 anys, va caure del tren que anava a Barcelona en el terme de les Valls. Ho contava El Heraldo de Castellón el 23 d’abril.
Futbol
El futbol continua sent una notícia destacada. El 7 d’abril es podia llegir en La Correspondencia de Valencia que l’Sporting de Canet va empatar contra el Gimnástico CF per un gol. El gol de l’empat el va marcar Gil. El mateix dia el periòdic Las Provincias narrava l’empat del Saguntino per dos gols contra l’equip militar R.M.C. Invencible. Marcaren Ribes i Torres. La gran derrota del Sagunt CF es va produir contra el Valencià FC. Va perdre per un gol a set, relatava Las Provincias del 25 d’abril. També va perdre contra el Levante CF per quatre gols a tres. La crònica la publicava La Correspondencia de Valencia el 18 d’abril. El diari El Pueblo contava el 29 d’abril que empatà contra l’Artistico CF per dos gols.
Cinema
El cine va tindre algunes projeccions interessants. En el cine Sagunto va destacar la projecció de la pel·lícula 'Currito de la Cruz'. Es va projectar en dos parts, divendres i dissabte. Ho escrivia Las Provincias del 18 d’abril. Un famós cantador de saetes va actuar quan eixia una processó de la Setmana Santa sevillana.
Un carro va obligar a aturar un tren al terme de les Valls i Sagunt va rebre diverses visites. Però esta i unes altres notícies formaran part del següent 'De cent en cent'.
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