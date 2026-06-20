Jóvenes de Sagunt inician una campaña para pedir un Bus de Nit los viernes
El ayuntamiento asegura que la medida se contempla en el nuevo proyecto de transporte urbano ya aprobado y a punto de licitarse
EMA Corresponsales, un grupo de participación que forma parte del departamento de Juventud del Ayuntamiento de Sagun,t ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Chang.org para reivindicar la puesta en marcha del servicio de Bus de Nit los viernes, en horario de 22:00 y hasta las 04:00 horas. "Hemos observado una necesidad urgente en nuestra comunidad. Puerto de Sagunt y Sagunt son dos núcleos urbanos con una población joven vibrante y en crecimiento, pero lamentablemente, las oportunidades para disfrutar del ocio nocturno y la cultura están limitadas por la falta de transporte nocturno adecuado", exponen en la petición.
Ante esta coyuntura que describen, instan a las autoridades locales y al propio Ayuntamiento de Sagunt a que implemente el servicio actual del Bus de Nit a los viernes por la noche entre Port de Sagunt y Sagunt. "Esta iniciativa no solo fomentaría el acceso a actividades culturales y sociales, sino que también mejoraría la seguridad vial, ya que muchos jóvenes actualmente se ven obligados a recurrir a medios de transporte menos seguros durante las noches de fin de semana", argumentaban. "El servicio de autobús nocturno podría programarse cada hora a partir de las 22:00 y hasta las 4:00, haciendo posible que los jóvenes disfruten de eventos culturales, de entretenimiento, y retornando a casa de manera segura", añadían.
"Solicitamos que el ayuntamiento considere esta propuesta no solo como una medida temporal, sino como una inversión en el bienestar social y cultural de la juventud. Con su apoyo, podemos garantizar que todos tengan acceso a las riquezas culturales y las oportunidades de esparcimiento sin las barreras de transporte", insistían.
Petición recogida
Sin embargo, esta petición ya se encuentra recogida en el proyecto de servicio público de transporte urbano del municipio, que según el concejal del área, Javier Raro, ya está aprobada, con un expediente "en fase de preparación para que salga a licitación" , como adelantaba a Levante-EMV. En este documento, "se garantiza la cobertura horaria en el periodo nocturno los viernes, los sábados y vísperas de festivos", afirma el proyecto en el apartado de Bus de Nit, incorporando la novedad de los festivos. En cuanto al horario, anota de 22.00 horas a 07.00 horas, con una frecuencia de paso de poco más de una hora.
Pero además, la iniciativa también incorpora las paradas a demanda, fuera de itinerario.
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