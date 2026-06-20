La residencia de Sagunt niega "inacción" ante agresiones

La residencia de Sagunt donde CC OO ha denunciado agresiones a la plantilla por parte de usuarios ha roto su silencio. Desde DomusVi Monte Arse han querido salir al paso de las últimas afirmaciones del sindicato donde éste afeó la supuesta ausencia de medidas por parte de la dirección del centro para poner freno a estos comportamientos que, según aseguró, volvieron a repetirse el pasado día 10.

Ante esto, la empresa ha querido dejar claro que «la inacción señalada por CC.OO no corresponde con la realidad de la situación en absoluto».

En la empresa atribuyen lo ocurrido a algo concreto: «La complejidad asistencial del centro es alta y no se trata de una situación estructural sino relativa a una persona con un control de impulsos limitado derivado de su trastorno, que no agrede de forma intencionada a una trabajadora, confirmado además por los testigos presenciales que afirman que el impacto del golpe fue leve».

Desde la firma no se llega a hacer referencia a más casos, pese a que en CC OO se achacan las agresiones a varios usuarios, y se resalta el trabajo de la plantilla. «La labor que desarrollan diariamente los equipos para atender a personas con distintos grados de dependencia, deterioro cognitivo, problemas de salud mental y otras situaciones de especial vulnerabilidad es excepcional y no hay duda sobre la profesionalidad de estas», afirman.

"Prioridad"

A ello añaden: «DomusVi considera la seguridad y el bienestar de sus profesionales una prioridad y trabaja de forma continua para reforzar las medidas de prevención, protección y apoyo en sus centros. La compañía está recabando toda la información disponible sobre los hechos trasladados y mantiene la coordinación necesaria con las autoridades competentes para su adecuado seguimiento».

Asimismo, remarcan que «todas las incidencias son analizadas y gestionadas conforme a los procedimientos establecidos, promoviendo de forma continua medidas de prevención, formación y mejora de los entornos de trabajo».

DomusVi Monte Arse reitera además «su compromiso con la seguridad de los profesionales, la calidad asistencial, la transparencia y el respeto a las personas mayores, sus familias y los equipos que las atienden cada día», dicen después de que Levante -EMV hubiera pedido sin éxito varias veces su versión de los hechos desde el primer momento en que CC OO los dio a conocer.