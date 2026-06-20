Respaldo a la huelga de limpieza en la SAG desde parte del gobierno de Sagunt

"Tras escuchar a la representación sindical, consideramos que las reivindicaciones planteadas son razonables y legítimas". Esa es la principal conclusión del concejal de Esquerra Unida-Podem en Sagunt, Roberto Rovira, tras "conocer de primera mano" la situación por la que atraviesa el servicio de aseo urbano de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), a raíz de la convocatoria de una huelga indefinida.

El edil, que fue responsable de la SAG hasta 2023, cuando le sustituyó su actual responsables, Jorge Vidal, considera que "no es razonable que, de forma sistemática, se pretenda responsabilizar a la plantilla de las deficiencias que pueda presentar la empresa pública". En su defensa al capital humano, Rovira señala que "quienes salen a la calle a recoger residuos o a limpiar nuestras vías públicas merecen respeto, reconocimiento y unas condiciones laborales dignas".

Empleados de la SAG acuden a su puesto de trabajo. / Daniel Tortajada

El concejal reivindica que la SAG disponga de "recursos, personal suficiente, medios adecuados y una organización que le permita desarrollar su trabajo en condiciones óptimas". En este conflicto, Rovira señala la "responsabilidad de hacer todos los esfuerzos necesarios desde la dirección de la empresa para alcanzar un acuerdo justo con la representación sindical".

Cambios en la dirección

Sobre los cambios que hubo al frente de la empresa, el edil de EU apunta que "se nos dijo durante años que resolverían las carencias existentes, pero nos opusimos porque entendíamos que los problemas de la SAG eran mucho más profundos y no podían solucionarse con un simple cambio de nombres o cargos. La realidad y el tiempo nos han dado la razón".

Rovira no niega que "se han producido mejoras en algunas ámbitos", pero "los problemas estructurales se mantienen y, en algunos casos, están empeorando. La percepción ciudadana de la empresa pública se deteriora progresivamente y no podemos permanecer impasibles".

Externalizaciones

Aprovecha esta cuestión para reivindicar la gestión pública de la empresa, frente a las "dinámicas de externalización" en los últimos años. "No aceptamos que se utilicen excusas técnicas o de oportunidad para justificar procesos que debilitan la capacidad de la SAG", alerta. Y es que esta sociedad "es un instrumento fundamental en nuestra ciudad, que no puede convertirse en una simple estructura que derive cada vez más funciones hacia empresas privadas".

El edil manifiesta expresamente su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla y su derecho a defender unas condiciones laborales dignas. También desvela que ha pedido la convocatoria urgente de un consejo de administración de la SAG, con la presencia de la representación sindical, para que "se informe con total transparencia de la situación y del estado real de las negociaciones".

Escuchar, negociar y solucionar

Rovira insiste en que "es momento de escuchar, negociar y alcanzar soluciones que garanticen tanto los derechos de la plantilla como la calidad del servicio que merece la ciudadanía. Vamos a estar vigilantes para impedir cualquier intento de privatización, total o parcial, de los servicios públicos que presta la SAG, venga de donde venga. Defenderemos una empresa pública fuerte, con medios suficientes, con capacidad de gestión propia y con unas condiciones laborales dignas para su plantilla, porque esa es la mejor garantía para ofrecer un servicio de calidad".