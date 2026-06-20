Deporte gratis este verano en las playas de Sagunt

Sagunt da la bienvenida al verano de la mejor manera, a través de una oferta de ocio deportivo que incluye diversas actividades lúdicas. Entre ellas están la travesía a nado, la 5 K nocturna de Almardá y clases de yoga, zumba y gimnasia.

La oferta se prolongará hasta finales de agosto dentro de un programa preparado por la Concejalía de la Actividad Física, Salud y Deportes del Ayunatmiento de Sagunt. La playa del Port de Sagunt alberga la mayoría de las competiciones dejando algún espacio para eventos en la playa de Almardà, entre ellos, el retorno de las clases de zumba.

Actividades

Las competiciones no faltarán y habrá algunas actividades dirigidas a participantes de las fiestas patronales y las Fallas.

La primera cita competitiva será la segunda fase del torneo de balonmano que tendrá lugar en la playa del Sagunt el 28 y 29 de junio, asociado a esta actividad se establecerá un campus de balonmano playa durante el 29 de junio hasta el 17 de julio, con asistencia total entre semana de lunes a viernes de las 9:00 de la mañana a las 11 de la mañana. Todo este evento ha sido organizado gracias al Club de Balonmano de Morvedre y el Club de Balonmano de Fertiberia de Sagunt.

Clase de gimnasia en la playa del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

La apertura del mes de julio da varias posibilidades de actividades a las que asistir, una de ellas es en la playa de Almardà, junto a la posta de socorro, en la que se realizarán sesiones alternas cada dia de yoga, gimnasia y zumba, de lunes a viernes, con el anterior orden de actividades mencionadas, de 8:00 a 9:00 horas todo julio y agosto, pero con un parámetro a remarcar en el calendario: los miércoles habrá doble actividad, zumba y yoga, mientras el viernes se finalizará con zumba. En la playa del Port, en la zona deportiva tendrán lugar las mismas actividades con idéntico calendario, a diferencia de la hora que será nocturna de 20:00 a 21:00 horas.

Las otras actividades que iniciarán durante el mes de julio serán la carrera de 5K noctura en la playa de Almardà, su celebración será el 3 de julio, gracias al apoyo de la Asociación Vecinal de Almardá. Pero esto no termina aquí, el mes de julio seguirá acompañado de actividades como el campus y torneo de Voley playa, organizados por el club de Vóleybol Stella Maris y la Federación de peñas del Sagunt, estos eventos deportivos se realizarán a lo largo del mes de julio.

Antes de el evento de vóley, el 4 y 5 d de junio tendrá lugar los campeonatos de lucha y el circuito de tenis de playa el 11 de julio. Para finalizar con las actividades del programa, el 1 de agosto esta previsto la Volta a Peu al Port de Sagunt, impulsada por el CD Camp de Morvedre.

Una de las clases junto al mar. / Daniel Tortajada

Actividades realizadas durante principio de junio

La jornada comenzó el 4 de junio en la Playa del Port de Sagunt con la práctica del surf adaptado para grupos para alumnado del Campus Delfin.

La jornada continuó el 13 de junio en la playa del Port de Sagunt con la realización del torneo de balonmano playa, organizado gracias al Club de Balonmano de Morvedre y el Club de Balonmano de Fertiberia Puerto. El 14 de junio también estuvo acompañado de la décima travesía a nado, organizada por el Club de Natación de Camp de Morvedre.