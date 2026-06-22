Álvaro Paricio: "El éxito en el deporte ni llega por sí solo, ni está exento de adversidades"

La literatura deportiva, según Álvaro Paricio, es una fuente de conocimiento de la sociedad o incluso de la cultura a la que representa, puesto que, a su entender, una biografía de un deportista, bien escrita, como por ejemplo de Mohammed Ali, o André Agassi, nos transmiten a las claras como del cuadrilátero o de las pistas de tenis no son ajenas a los avatares que tenemos que pasar cada uno para salir adelante en los tiempos que nos toca vivir.

En su último libro, 'Vencer a Goliat', el escritor saguntino hace un repaso de la trayectoria de varios jugadores de la NBA que midiendo 1,80 o menos, llegaron a triunfar en la mayor liga del mundo en la que compiten con adversarios mucho más altos. “El talento no se mide en centímetros”, señala el escritor saguntino al tiempo que expone que “no hay que idealizar a los deportistas, pero sí que podemos aprender que el éxito ni llega por sí solo, ni está exento de adversidades”. En las páginas de esta obra, que fue presentada recientemente en su localidad natal tras ser difundida en València con la participación de Víctor Claver, campeón del mundo y exjugador de la NBA, se recogen los auténticos calvarios personales y culturales de la sociedad americana que trata a los jugadores como mercancías sin importar temas como muertes de familiares, accidentes o el futuro de sus familias.

El autor repasó las historias de algunas de las mayores estrellas de la NBA que pese a no estar destinados a ser profesionales demostraron que la grandeza no depende de la estatura, sino del talento, el esfuerzo y la determinación. El prólogo del libro, firmado por otro mítico campeón del mundo y exjugador de la liga americana, Sergio Rodríguez.

Álvaro Paricio. / Levante-EMV

Valores

A través de sus páginas, 'Vencer a Goliat' pone el foco en valores como la perseverancia, el sacrificio, la resiliencia y la confianza en uno mismo, trasladando al lector un mensaje que trasciende el deporte: la grandeza se mide en talento, esfuerzo y determinación.

El encuentro permitió al público conocer numerosas anécdotas sobre varias figuras del baloncesto, así como intercambiar impresiones con el autor sobre la evolución de la NBA y la importancia de las historias humanas que se esconden detrás de los grandes éxitos deportivos.

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