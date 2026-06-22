Llegan seis conciertos gratuitos al Port de Sagunt

El festival Música al Port encara su decimoctava edición este mes de julio con seis variadas actuaciones gratuitas que durarán desde el sábado 4 hasta el sábado 25 de julio,

La sede seguirá siendo la habitual, los jardines del Centro Cívico Antiguo Sanatorio, aunque este año hay una novedad: una de las actuaciones se celebrará en el patio del colegio Nuestra Señora de Begoña.

Apertura del evento

La Banda Sinfónica de la Unión Musical Porteña y la escuela de baile Aescena serán las encargadas de inaugurar el festival el sábado 4 de julio a las 22:00 horas en los jardines del Centro Cívico con la interpretación de 'Una lámpara maravillosa'.

El próximo viernes, día 10, a las 23:00 horas y en el mismo escenario, tomará el relevo la Orquesta Sinfónica de la Lira Saguntina con 'The last dance' y un especial dedicado a Bridgerton.

El viernes 17 de julio, de 20:00 a 23:00 horas, tendrá lugar en el patio del colegio Begoña el reencuentro de grupos y solistas de Puerto de Sagunto de los años 60, con Supermirafiori, Mars, Candy Vampires y La Fussión.

El sábado 18, de vuelta en el centro Cívico, se celebrarán las pruebas selectivas para el Festival Internacional Fundación Cante de las Minas, que este año alcanza su 65ª edición. A partir de las 22:00 horas habrá concursantes en las modalidades de cante, guitarra y baile flamenco.

Cierre del evento

El viernes 24, desde las 23:00 horas, la Mediterranean Jazz Orquestra ofrecerá 'Una vetlada amb Sinatr'a en el mismo escenario.

El evento se cerrará el 25 de julio en el Centro Cívico, con el Coro Almudáfer y un grupo instrumental, que interpretarán un repertorio de pop-rock español para despedir una edición que, una vez más, apuesta por la variedad y la cultura de proximidad.