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Llegan seis conciertos gratuitos al Port de Sagunt

El programa se extenderá desde el 4 hasta el 25 de julio

Guitarrista actuando en el Festival Música al Port en el Centro Cívico.

Guitarrista actuando en el Festival Música al Port en el Centro Cívico. / Redacción Levante-EMV

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El festival Música al Port encara su decimoctava edición este mes de julio con seis variadas actuaciones gratuitas que durarán desde el sábado 4 hasta el sábado 25 de julio,

La sede seguirá siendo la habitual, los jardines del Centro Cívico Antiguo Sanatorio, aunque este año hay una novedad: una de las actuaciones se celebrará en el patio del colegio Nuestra Señora de Begoña.

Apertura del evento

La Banda Sinfónica de la Unión Musical Porteña y la escuela de baile Aescena serán las encargadas de inaugurar el festival el sábado 4 de julio a las 22:00 horas en los jardines del Centro Cívico con la interpretación de 'Una lámpara maravillosa'.

El próximo viernes, día 10, a las 23:00 horas y en el mismo escenario, tomará el relevo la Orquesta Sinfónica de la Lira Saguntina con 'The last dance' y un especial dedicado a Bridgerton.

El viernes 17 de julio, de 20:00 a 23:00 horas, tendrá lugar en el patio del colegio Begoña el reencuentro de grupos y solistas de Puerto de Sagunto de los años 60, con Supermirafiori, Mars, Candy Vampires y La Fussión.

El sábado 18, de vuelta en el centro Cívico, se celebrarán las pruebas selectivas para el Festival Internacional Fundación Cante de las Minas, que este año alcanza su 65ª edición. A partir de las 22:00 horas habrá concursantes en las modalidades de cante, guitarra y baile flamenco.

Cierre del evento

El viernes 24, desde las 23:00 horas, la Mediterranean Jazz Orquestra ofrecerá 'Una vetlada amb Sinatr'a en el mismo escenario.

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El evento se cerrará el 25 de julio en el Centro Cívico, con el Coro Almudáfer y un grupo instrumental, que interpretarán un repertorio de pop-rock español para despedir una edición que, una vez más, apuesta por la variedad y la cultura de proximidad.

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