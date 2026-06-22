El Hospital de Sagunt estrena parte de su zona de ampliación con tecnología puntera
El recrecido en marcha suma más de 800 metros cuadrados y permitirá reorganizar servicios estratégicos
César Ramos
El Hospital de Sagunt ha dado otro paso en la mejora de sus instalaciones y equipación, dentro de su ambicioso plan de ampliación. El centro ha puesto en marcha la primera fase de su nueva área de Otorrinolaringología, ubicada en el recrecido sur del edificio, con cuatro consultas y tres salas equipadas con tecnología de última generación para exploraciones y audiometrías.
Dotaciones
La nueva área no se limita a las consultas y salas de exploración. El espacio cuenta también con sala de espera propia, punto de admisión y aseos, lo que mejora los circuitos internos y hace más cómoda la experiencia del paciente desde el momento en que llega al hospital. Además, los profesionales disponen de sala de reuniones, zona de taquillas, aseos y una sala específica para la desinfección de equipos, pensada para reforzar la seguridad y la calidad asistencial.
La primera fase de esta ampliación ya se encuentra operativa y alberga cuatro consultas de Otorrinolaringología y tres salas destinadas a exploraciones específicas y audiometrías, completamente equipadas con tecnología de última generación. El nuevo espacio dispone además de sala de espera, punto de admisión propio y aseos, lo que facilita los circuitos asistenciales y mejora la experiencia de los pacientes durante su atención.
La gerente del Departamento de Salud de Sagunt, Ana Peiró Gómez, ha destacado que "esta actuación supone una mejora importante tanto para los pacientes como para los profesionales. Seguimos avanzando en la modernización de nuestras instalaciones para ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad, con espacios más funcionales, accesibles y adaptados a las necesidades actuales".
La nueva área incorpora también dependencias destinadas a los profesionales, entre ellas una sala de reuniones, una zona de taquillas, aseos y una sala de desinfección de equipos, diseñada para reforzar la seguridad y la calidad asistencial.
Más de 800 metros cuadrados de nueva superficie
La apertura de estas nuevas dependencias forma parte de un proyecto de ampliación que permitirá reorganizar diferentes servicios y optimizar el funcionamiento interno del hospital. Las actuaciones desarrolladas en las alas norte y sur del complejo suman más de 800 metros cuadrados de nueva superficie.
La zona norte ya se encuentra plenamente operativa desde principios de este mes de junio y acoge la Unidad de Documentación Clínica y la centralita telefónica del hospital, lo que ha contribuido a mejorar la gestión interna y la atención a usuarios y profesionales.
Fase final
Tras la puesta en funcionamiento de la nueva área de Otorrinolaringología, las obras del recrecido sur afrontan su fase final. Según las previsiones del centro, los trabajos restantes concluirán después del verano. Una vez finalizada la actuación, el espacio restante albergará los servicios de Informática y Mantenimiento, completando la reorganización logística y tecnológica prevista dentro del proyecto de ampliación.
La gerente del área de salud, Ana Peiró, ha señalado que "la ampliación del hospital responde a una planificación orientada a reforzar nuestra capacidad asistencial y a dotar a los profesionales de mejores herramientas y espacios de trabajo. Cada avance repercute directamente en una atención más ágil y eficiente para la ciudadanía".
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