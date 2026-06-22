Cobra forma una infraestructura fundamental para el crecimiento urbano e industrial de Sagunt

La construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales va tomando forma en Sagunt para suministrar a la gigafactoría de PowerCo y a las nuevas empresas, además de "garantizar el crecimiento urbano, industrial y poblacional previsto".

Así lo aseguran desde la Conselleria de Medio Ambiente tras la visita oficial realizada esta mañana a unas obras que ejecuta la unión temporal (UTE) compuesta por Ferrovial, Cadagua y Ocide por 50,77 millones de euros con el objetivo de que grueso de los trabajos pueda estar finalizado en 2027.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado hoy que la actuación está siguiendo el calendario previsto, como han confirmado desde su departamento a preguntas de Levante-EMV. Aunque la obra llegará tras más de diez años de espera en Sagunt, también ha recalcado que su ejecución “es una muestra del compromiso del Consell con unas infraestructuras hidráulicas modernas, eficientes y preparadas para el futuro, capaces de dar respuesta a las necesidades de una Comunitat Valenciana en constante crecimiento”.

Una imagen de las obras. / Conselleria de Medio Ambiente.

La nueva infraestructura dará servicio a Sagunt, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet y Petrés, además de responder a las necesidades derivadas del desarrollo de Parc Sagunt II y de la implantación de nuevos proyectos industriales en el entorno entre los que destaca Power Co.

Ante esta actuación financiada por la EPSAR y la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-202, Martínez Mus ha subrayado que “la inversión en saneamiento y reutilización del agua constituye una herramienta esencial para reforzar la competitividad del territorio, atraer inversión y garantizar un crecimiento compatible con la protección del medio ambiente".

"Celebramos que la depuradora comience a convertirse en una realidad"

En el encuentro ha estado acompañado por el gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), José Aparicio, así como representantes del Ayuntamiento de Sagunt. La teniente de alcalde, María José Carrera, no ha dudado en hacer una lectura positiva del avance de los trabajos tras acudir a la cita con el edil de Urbanismo, Javier Raro. "Desde el ayuntamiento celebramos que la depuradora comience a convertirse en una realidad. Sagunt llevaba años reclamando una infraestructura a la altura de su crecimiento y finalmente ha recibido respuesta con unas obras que supondrán una mejora sustancial del saneamiento del municipio y de la comarca", ha asegurado.

Transformación de la actual planta

La actuación contempla la transformación de la actual depuradora, que seguirá dando servicio mientras industrias como Power Co operan en pruebas, en una estación de bombeo con depósito de tormentas, una solución que mejorará la capacidad de respuesta del sistema ante episodios de lluvias intensas y aumentará su eficiencia operativa.

Asimismo, la incorporación de tratamiento terciario permitirá incrementar la reutilización del agua regenerada, favoreciendo un uso más sostenible de los recursos hídricos y aportando nuevas garantías para la agricultura, la industria y la conservación del medio natural. De esta forma, la nueva depuradora también contribuirá a mejorar la calidad de las aguas del río Palància y del entorno del Marjal dels Moros, reforzando la protección de espacios naturales de elevado valor ecológico.

El conseller y dos tenientes de alcalde de Sagunt, durante la visita. / Ayuntamiento de Sagunt

Planificación para los próximos 20 años

Durante la visita, el conseller ha destacado igualmente la reciente licitación, por parte de la EPSAR, de la redacción del III Plan Director de Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, con una inversión de 2,75 millones de euros.

Este documento será la hoja de ruta que orientará la gestión del ciclo integral del agua en la Comunitat Valenciana durante los próximos 20 años, con horizonte 2045, y permitirá identificar necesidades, establecer prioridades de inversión y coordinar actuaciones en todo el territorio.

Según ha señalado Martínez Mus, “la planificación hidráulica es una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo equilibrado del territorio”. Asimismo, ha remarcado que el nuevo plan permitirá disponer de “infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a los retos ambientales y normativos actuales”.

Asistentes a la visita. / Ayuntamiento de Sagunt

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El III Plan Director impulsará la reutilización de agua regenerada, la mejora de la calidad ambiental de ríos, humedales y litoral, así como la eficiencia energética de las instalaciones. Su elaboración tendrá en cuenta la evolución demográfica, turística e industrial de la Comunitat Valenciana para garantizar una planificación adaptada a la realidad de cada zona.

Además, la EPSAR ha licitado la redacción de los Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento de las grandes aglomeraciones urbanas, con una inversión superior a los 10 millones de euros. Estos documentos permitirán anticiparse a los efectos del cambio climático, identificar puntos críticos, prevenir vertidos al medio natural y mejorar el funcionamiento de las redes de saneamiento tanto en situaciones ordinarias como durante episodios de lluvias intensas.

“El objetivo es avanzar hacia una gestión integral, inteligente y coordinada del ciclo del agua, basada en la planificación, la prevención y la sostenibilidad, para proteger nuestros recursos hídricos, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y preservar el medio ambiente”, ha concluido el conseller.