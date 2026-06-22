Noche de San Juan: Sagunt desplegará agentes y un dron para evitar hogueras en su litoral norte

La Policía Local de Sagunt reforzará la vigilancia en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa durante la Noche de San Juan. Así lo han asegurado la concejala de Policía Local, Maria José Carrera y el inspector de playas de la Policía Local en una reunión mantenida con representantes de la asociación vecinal Almardà Viva, una entidad que demandó la medida para así evitar la realización de hogueras en estas playas protegidas que, además, acaban de ser regeneradas con la aportación de 1,3 millones de metros cúbicos de arena.

Desde el consistorio se les ha asegurado que, por primera vez, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el entorno natural de estas playas", como explican desde la entidad.

El colectivo recuerda igualmente que las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa "están catalogadas como zonas N1, el máximo nivel de protección medioambiental, lo que exige una especial atención y cuidado para preservar sus valores naturales y ecológicos, además de estar recientemente regeneradas".

Imagen de la Malvarrosa tras el trasvase. / Carlos Sabater/Almardà Viva

Vigilancia desde el aire

El operativo estará integrado por una patrulla de la Policía Local y un dron que trabajarán de manera exclusiva en estas playas durante la noche. Este último permitirá reforzar las labores de vigilancia y supervisión desde el aire, facilitando una actuación más eficaz ante posibles incumplimientos.

El dron comenzará a operar durante la tarde realizando tareas informativas mediante un sistema de megafonía, con el fin de recordar a los usuarios las normas de uso de las playas y concienciar sobre la importancia de respetar este espacio natural protegido.