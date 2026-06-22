Sagunt musealiza el fortín medieval levantado junto a su antiguo puerto romano

La puesta en valor del patrimonio histórico de Sagunt ligado al mar desde hace más de 2.000 años dará esta semana un paso de gigante al hacer realidad una medida que diversos colectivos de la ciudad llevan reclamando desde hace varias décadas: La inauguración del Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del Puerto Arse-Saguntum que el ayuntamiento ha impulsado en el fortín medieval del Grau Vell, un bien de interés cultural (BIC) situado al sur del Port de Sagunt.

Este lugar es realmente especial al tratarse de un ejemplo único en toda la Comunitat Valenciana de un antiguo grao; pero, además, se ha preservado junto a restos del antiguo puerto romano, en su mayoría bajo el agua.

Con una inversión total de más de 1,5 millones de euros, el consistorio ha logrado en menos de una década rehabilitar el conjunto y transformar en espacio museístico un lugar que, ya de por sí, impresiona con su torre medieval, el foso que rodeaba el baluarte del siglo XVIII, su patio y el refugio construido durante la Guerra Civil junto al edificio.

Tras la restauración dirigida por la doctora arquitecta y especialista en restauración patrimonial Pepa Balaguer, cinco salas permitirán recorrer la evolución de los puertos históricos de Sagunt, desde el puerto ibero-romano hasta la construcción del puerto industrial del siglo XX. Esto será posible a través de recreaciones históricas, maquetas, audiovisuales, testimonios de la memoria oral del poblado del Grau Vell y piezas arqueológicas reproducidas como monedas, ánforas y de un cepo de ancla. A estas últimas se suma además la recreación en bronce de un histórico cañón instalado en la batería defensiva para evocar la función militar y estratégica que desempeñó el enclave durante siglos.

Réplica del cañón de artillería. / Ayuntamiento de Sagunt

Años de gestiones

Lograr hacer realidad este nuevo espacio museístico dedicado a la relación de la ciudad con el mar, no ha sido un proceso fácil para el ayuntamiento. Aún así, el ritmo de la tramitación sí ha sido mucho mayor que otras obras que, por unas u otras cuestiones, se han encontrado numerosos contratiempos.

El conjunto defensivo, como ha venido informando Levante-EMV, llegó a presentar tal estado que la policía autonómica denunció desperfectos en el edificio hace diez años. Eso llevó al consistorio a exigir actuaciones urgentes a la Demarcación de Costas y, después, a negociar la cesión como vía más rápida de garantizar su preservación. Aquella operación no estuvo exenta de críticas a nivel local y luego llevó a impulsar un proceso de restauración iniciado en 2018 con una inversión superior 894.000 euros cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, la Diputación Provincial de Valencia y los ministerios de Fomento y de Cultura y Deporte mediante el programa del 1’5% Cultural.

Esa primera fase se llevó a cabo entre 2019 y 2020, pero fue en 2025 cuando se empezó a dar forma al Centro de Interpretación con un presupuesto de adjudicación de más de 640.000 euros, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Ahora, apenas quedan unos días para que se inaugure oficialmente este jueves y, un día después, abra sus puertas a las visitas públicas.