Los socialistas de Sagunt demandan a la Generalitat otros 72 millones de euros para inversiones

El PSPV-PSOE Sagunt reclama al gobierno autonómico que aumente en 72 millones más las inversiones previstas para la capital de Morvedre en el presupuesto de la Generalitat. Los socialistas saguntinos, a través de su Grupo Parlamentario en les Corts Valencianes, han presentado 20 enmiendas al proyecto de ley de las cuentas. Con ellas, reclama elevar la inversión para el municipio hasta los 79 millones de euros, frente a los apenas 7 millones que contemplan el Gobierno de Pérez Llorca con el apoyo de Vox para esta ciudad. Un presupuesto que supera los 47 millones de euros.

El borrador de presupuestos autonómicos "tan solo consigna el 8,8 % de las inversiones necesarias para Sagunt". La diferencia, de cerca de 69 millones de euros para el ejercicio 2026, evidencia que la Generalitat "no cumple con las necesidades derivadas del crecimiento de Sagunt y deja fuera proyectos esenciales para garantizar los servicios públicos de la ciudad en materia de educación, sanidad, justicia o transporte", afirmaban los socialistas.

Las enmiendas se han registrado de la mano del diputado socialista en Les Corts Toni Gaspar, el secretario general del PSPV-PSOE Sagunt y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sagunt, Javier Raro, y el concejal de Educación, Raúl Palmero.

Recorte Título El diputado Toni Gaspar y los ediles Raro y Palmero con las enmiendas / PSPV Sagunt

Crecimiento de la ciudad

Raro ha defendido que el momento que vive la ciudad exige una respuesta a la altura por parte de la Generalitat. "Nuestro municipio ya roza los 75.000 habitantes, con un aumento de 1.000 personas al año, y vive una expansión sin precedentes con la llegada de PowerCo, Mercadona, Tempe o Inditex. Ese crecimiento genera oportunidades, pero también necesidades que la Generalitat no puede ignorar", ha señalado.

“Hemos presentado unas enmiendas comedidas y realistas, contemplando tan solo las inversiones más urgentes. La mayoría están proyectadas desde la anterior legislatura, pero la llegada en 2023 de PP y Vox al gobierno ha supuesto importantes retrasos, cuando no su completa paralización”, ha añadido Raro.

Por su parte, el diputado socialista en Les Corts, Toni Gaspar, ha manifestado: “Estamos viendo cómo la llegada de la gigafactoría convierte Sagunt y el Camp de Morvedre en un polo de inversiones que beneficiará a toda la Comunidad Valenciana. Es una gran noticia, pero la Generalitat debería ser consecuente y no permitir un desarrollo a dos velocidades. El crecimiento económico siempre debe traducirse en mayor bienestar social y mejores servicios públicos para toda la ciudadanía”.

Enmiendas

El grueso de las enmiendas se concentra en educación, ante la masificación de las aulas que arrastra el municipio, con un aumento anual del 2 % de las matrículas sobrevenidas. Los socialistas reclaman 15 millones para un nuevo IES, 10 millones para cada uno de los dos nuevos CEIP previstos en Sagunt y el Port, y 13,5 millones para desbloquear la rehabilitación del CIPFP Eduardo Merello, una actuación muy demandada por el tejido industrial para asegurar la formación profesional de nuevos trabajadores. A ello se suman partidas para la creación de nuevas líneas, accesibilidad y climatización de centros y estructuras de sombra en los patios, como demandaron varios partidos municipales a la Conselleria en una visita conjunta encabezada por el alcalde, Darío Moreno.

Alcalde y ediles de Sagunt en conselleria con peticiones educativas / Ayuntamiento de Sagunt

En materia sanitaria, las enmiendas piden actualizar la transferencia para el mantenimiento de los consultorios médicos y el desbloqueo de fondos para acometer el traslado urgente del Consultorio Auxiliar de El Raval. Pese a que existía un acuerdo entre el ayuntamiento y el Departamento de Salud para repartir el coste del traslado, tras el cambio de gobierno autonómico en 2023, aseguran que "la Conselleria no ha ofrecido soluciones para aportar su parte de los fondos".

Entre las partidas reclamadas se incluye la lanzadera que debería ofrecer una conexión rápida entre la estación de Renfe y el núcleo del Port de Sagunt. Por otro lado, también se exige más celeridad en el inicio de obras de la Ciudad de la Justicia, que acumula años de retrasos.

También se recogen inversiones como la rehabilitación de la Nave de Talleres, cuyo titular es la Generalitat; mayor apoyo presupuestario a la Fundación de Patrimonio Industrial y al Alto Horno; la prolongación de la Vía Verde de Ojos Negros hasta el mar; la construcción de un tanque de tormentas en el Port de Sagunt; la segunda fase del pabellón deportivo; y el incremento de la partida a la promoción turística del municipio, que ha sufrido constantes recortes en los últimos años.