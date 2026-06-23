El cuarto incendio en Morvedre en una semana fue intencionado

El Camp de Morvedre acumula cuatro incendios en apenas una semana que han vuelto a poner en vilo a los servicios de emergencia y a varios ayuntamientos cuando aún ni siquiera ha empezado el verano de manera oficial pero las altas temperaturas se han disparado.

Mientras la Guardia Civil investiga las causas de los siniestros registrados en Segart, Sagunt, Estivella y Quart de les Valls, lo que sí ha trascendido ya es que al menos este último incendio comenzó de forma intencionada, según los primeros indicios recabados, tal y como ha podido saber Levante-EMV.

El incendio de vegetación declarado en la zona del río de Estivella este domingo a las 14 horas fue el más aparatoso e incluso obligó a desalojos en el casco urbano, dada la cercanía de las llamas, así como el corte del acceso a la población por la antigua N-234 durante dos horas. Hasta cinco medios aéreos y dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, apoyadas por una autobomba, tuvieron que movilizarse, incluidos dos aviones anfibios movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que requirieron el cierre del puerto marítimo de Sagunt para poder cargar agua.

Bomberos trabajan para extinguir el incendio declarado en Estivella / Consorcio Provincial de Boberos de Valencia

Apenas dos horas después de que saltara la alarma en La Baronia, comenzó otro incendio en una zona de campos de Quart de les Valls. Las llamas devoraron terrenos perdidos y llenos de maleza, pero también dañaron parcelas de naranjos en producción situados entre el Llavaner de Quart y el Setí de Quartell. Aunque las llamas estaba a cierta distancia del pueblo, el peligro de que se descontrolase en una jornada de altas temperaturas hizo movilizar a dos medios aéreos, seis efectivos del Consorcio Provincial y una autobomba. De hecho, la acción de una de las avionetas permitió un gran avance en la extinción sobre las 17 horas pero, luego, el fuego se reavivó en un punto cercano y hasta el filo de las 18 horas no se dio por extinguido. Precisamente en este último es donde el verano pasado ya se produjo un incendio que, según los investigadores, también fue intencionado.

Vecindario concienciado

Para evitar en lo posible estos siniestros, desde el consistorio se están haciendo requerimientos desde el pasado mes de febrero para reclamar la limpieza de terrenos particulares sin cultivar o sin limpiar. A eso se sumarán los trabajos que harán este verano las brigadas del desempleo agrario o los requisitos impuestos por el ayuntamiento para autorizar las paellas en la Font de Quart.

Pero las nuevas llamas han dejado a muchos vecinos en situación de alerta y más, cuando en las pasadas fiestas de Pascua hubo otro incendio en la zona de montaña de La Retoresa. «La gente del pueblo en general está muy concienciada, muy dispuesta a avisar enseguida a Emergencias, como hicieron en este caso, y a colaborar», apunta a este diario la alcaldesa, Lara González, agradeciendo esa colaboración ciudadana y recordando que el consistorio ya firmó un convenio el año pasado con Protección Civil de Estivella "para que revise algunas zonas con el objetivo de aumentar la prevención".

Incendio de vegetación en Quart de les Valls, durante la tarde del domingo 21 de junio. / L-EMV

A estos siniestros del fin de semana se suma el registrado en Segart el domingo anterior que afectó a una zona de vegetación junto al camino de El Murtal en el extremo este de la Calderona y al del pasado miércoles en un campo abandonado de la partida de Montíber de Sagunt que movilizó tanto a bomberos del Consorcio Provincial como a una unidad de forestal de la Generalitat Valenciana y a la Guardia Rural de Sagunt.