La división en el gobierno de Sagunt no frena el nuevo campo de fútbol

Iniciativa Porteña no ha cumplido el principal objetivo con el que presentó en dos plenos consecutivos una moción para frenar la construcción de un campo de fútbol, aunque sí ha conseguido fijar el posicionamiento, más o menos claro, del resto de formaciones. Y es que, aunque el resultado final de su propuesta fue un apoyo mayoritario a este proyecto, el socio de los socialistas en el gobierno local, Roberto Rovira (EU-Podem), se desmarcó, sin tomar la palabra, del texto enmendado por el PSPV para votar en el mismo sentido que IP y el PP. En cualquier caso, la abstención de Vox y el apoyo de Compromís evitaron que esta postura se impusiera.

En la sesión más reciente, Eduardo Márquez recordó que la justificación de este estadio es dotar a la ciudad de una instalación con las características requeridas en Primera RFEF, "cuando en el municipio tenemos dos equipos en Tercera RFEF". Los populares, en palabras de Antonino Muñoz, matizaron que "no estamos en contra del estadio, pero sí de las formas en la que se está llevando el proyecto".

Estas críticas se centran en que, "por fin nos han explicado que la idea es que el ayuntamiento ejecute la primera fase, que se puede ir a los 3, 5 o más millones de euros, y las siguientes sean subvencionadas, pero, pese a preguntarlo, no nos han dicho el programa al que podríamos acogernos, ni ejemplos de otras infraestructuras que se hayan desarrollado con esta fórmula". Las garantías de financiación fueron también la principal pega planteada desde Vox, cuyo portavoz, Alejandro Vila, enmendó la propuesta original para instar a la paralización del campo de fútbol hasta confirmar la viabilidad económica, cambio que aceptó IP.

Ayudas europeas

La intervención del concejal de Deportes, Javier Timón, sirvió para aclarar que "el ayuntamiento se hace cargo de la redacción del proyecto -que ya está encargada-, la contratación de la dirección de obra y la ejecución de la primera fase, que ya nos dejaría un campo de fútbol operativo para el Atlético Saguntino. A partir de ahí, hay ayudas europeas para ampliar construcciones ya hechas, como sería este caso".

El socialista rechazó las acusaciones de que este proyecto sea un "anuncio electoralista vacío" y recordó que esta infraestructura "es la más necesaria que queda pendiente del plan director, que nos piden que desarrollemos -dirigiéndose a los grupos de la oposición-, pero cuando lo hacemos también nos critican". La dotación contemplada en este documento, cuya redacción se remonta a 2018, es de 6 millones de euros, mientras que las previsiones actualizadas no bajan de los 20 millones para la instalación completa.

Pabellón José Veral

En la última sesión plenaria también se trató, a propuesta del PP, la "vergonzosa" falta de mantenimiento del pabellón José Veral, como ejemplo del estado que presentan las infraestructuras deportivas municipales. Timón enumeró las mejoras introducidas en los dos últimos años y aclaró que existe un acuerdo con los clubes de baloncesto, principales usuarios de las instalaciones de la avenida 3 de Abril, para proceder este verano al cambio del sistema de bajada de las canastas.

Votación en el último pleno del Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

También enmendó las palabras de los populares al asegurar que el ayuntamiento había pagado al CB Puerto Sagunto el autobús hasta Badajoz para la disputa de los playoffs de ascenso y que se tendrá en cuenta el resto de gastos en la próxima convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva.

Pista exterior

La moción fue modificada por Compromís e IP para añadir referencias al proyecto lanzado hace cuatro años para cubrir la pista exterior del José Veral con un presupuesto de 280.000 euros. El alcalde, Darío Moreno, desveló que la estimación de gasto ha subido por encima del medio millón y Timón añadió que el proyecto elaborado hace cinco años ya se actualiza con la intención de sacarlo a licitación entre este año y el próximo. Esa fue la principal aportación de un debate estéril, ya que los populares acabaron retirando la propuesta al considerar que las enmiendas introducidas por el PSPV desvirtuaban su propuesta.