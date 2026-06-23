Si emigraste a Francia, Alemania o Suiza, en Sagunt quieren tu historia
El departamento municipal de Infancia y Juventud busca rescatar esos testimonios para un proyecto intergeneracional
¿Emigraste a Francia, Alemania o Suiza? ¿Tienes un familiar que lo hizo y quieres que su historia no se olvide?. Con estas preguntas, la delegación de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Sagunt se ha lanzado a una búsqueda muy particular: La de personas que en los años 50, 60 ó 70 vivieron la experiencia de irse a estos países en busca de un futuro mejor.
Su objetivo es invitarles a participar en un enriquecedor taller audiovisual intergeneracional junto a jóvenes creadores locales. Esto les permitirá unir a dos generaciones en un proyecto común: los jóvenes aportarán la creatividad, la tecnología y las herramientas audiovisuales, mientras los mayores contarán su experiencia para así dar vida a un documento audiovisual único.
La propuesta también está abierta a personas que sean familiares directos de emigrantes que deseen compartir sus recuerdos, anécdotas y vivencias para así preservar un legado que forma parte de la identidad social de numerosas familias.
Para ello, deberán acudir este jueves, día 25, al Casal Jove del Port de Sagunt a las 18 horas.
Este será el primer paso de un proyecto más amplio que lleva por título “Memoria Viva de la Emigración” que pretende rescatar y difundir unas historias de esfuerzo, adaptación, sacrificio y esperanza que, en muchos casos, permanece únicamente en la memoria familiar.
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