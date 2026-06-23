El festival Al Crepuscle bate récords de asistencia en su regreso al Grau Vell de Sagunt

El Festival Al Crepuscle ha cerrado una nueva edición con cifras históricas de asistencia en su regreso al Grau Vell de Sagunt, después de una primera edición en el Teatro Romano y de que las obras del fortín obligaran el año pasado a trasladarlo a los jardines de la antigua Gerencia de AHM.

La propuesta, dirigida artísticamente por la prestigiosa compañía local Hongaresa Teatre e impulsada por el ayuntamiento, ha vuelto a reunir a compañías y artistas de calidad contrastada en un edificio ya acabado de rehabilitar donde, además, ha ganado un nuevo espacio. Además, ha superado por primera vez los 1.100 espectadores a lo largo de cinco días de programación, que ha llegado a incluir por primera vez tres representaciones en un solo día.

El festival, que se celebra al atardecer aprovechando la denominada “hora mágica”, ha vuelto a convertir el Fortín del Grau Vell en un auditorio natural donde la luz del crepúsculo se integra en cada representación. Esa singularidad, que lo diferencia de cualquier otro certamen, se ha traducido en una respuesta masiva del público pese a las limitaciones de aforo y la obligatoriedad de sacar entrada previamente, a pesar de ser de entrada gratuita.

Felicitaciones

La propuesta musical Guitarra al Crepuscle del prestigioso Reinhold Bohrer y la dramaturga Lola López abrió con tal éxito el certamen que desde Hongaresa se reconocía que aún les llegan felicitaciones por la calidad del espectáculo, mientras que El Artefacto, interpretado por Arianne Algarra y Jorge Valle, de la compañía El Gatopardo, colgó el cartel de completo al superar las 200 personas.

Por su parte, la breve pieza teatral de Pataqueta Teatre protagonizada por Ángel García y Lorena Pérez congregó a 143 espectadores. Mientras la Rebelión en Tortoni de la compañía argentina Pequeñas Hermosuras llegó a 122 personas, de las cuales 20 eran niños, lo que evidenció la capacidad del festival para atraer también a públicos familiares.

Uno de los momentos más destacados llegó con La era del olvido, escrita y dirigida por Francisco Estrada e interpretada por Germán Rodríguez, que reunió a 160 asistentes con reserva previa y sumó otras 20 personas sin entrada, reflejando el interés generado por la propuesta. Win Win Íntim, una producción de La Negra protagonizada por Carlos Amador y Mireia Pérez, registró 148 espectadores. Finalmente, Las mañas o la llegada del Pan, una coproducción de Artimañas Teatro y Hongaresa Teatre escrita por Paco Zarzoso y dirigida por Marcos Sproston, cerró la programación con 176 asistentes.

Más de 1.100 asistentes

En conjunto, el festival superó las 1.120 personas a lo largo de sus diferentes actividades, una cifra que confirma la excelente acogida de un proyecto cultural que no ha dejado de crecer desde su creación y que esta vez ha logrado participación internacional.

Noticias relacionadas

Más allá de los números, Al Crepuscle ha reforzado una fórmula que se ha convertido en su principal seña de identidad: ofrecer teatro, música y poesía en un enclave patrimonial singular y dejando que la naturaleza participe activamente en cada representación.