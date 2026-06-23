La Policía Local de Sagunt entrena para rescatar víctimas de inundaciones y riadas

La sombra de la DANA sigue marcando la agenda de seguridad en la Comunitat Valenciana. La Policía Local de Sagunt ha formado a varios agentes de su unidad de Playas en rescate en inundaciones y riadas a través del primer curso que organiza el Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), una formación que hasta hace poco se consideraba casi residual y que, tras el 29 de octubre de 2024, se ha convertido en una prioridad para los cuerpos de seguridad locales.

El curso reunió a distintos agentes del municipio de la Comunitat Valenciana, finalizó el pasado jueves en las instalaciones del IVASPE. Sagunt participó a través de su unidad de Playas, un colectivo acostumbrado a trabajar en el mar, pero tras lo vivido en la provincia de Valencia hace año y medio, se han visto obligados a ampliar sus conocimientos y técnicas de rescate frente a estas situaciones en otros escenariosa de actuación.

Conocimientos técnicos

La formación aportó conocimentos técnicos, procedimientos y entrenamiento específico para actuar en caso de inundaciones y riadas. Sin embargo, más allá de lo teórico, el principal obejtivo de este curso es mejorar la capacidad de respuesta de nuestros agntes ante situaciones de peligro en casos complejos e inesperados.

Importancia especial de la polícia en la formación

La concejala de la Polícia Local, María José Carrera, valoró de manera positiva la participación: "La realidad de los últimos años, especialmente desde la fatídica DANA, ha demostrado que nuestros agentes deben estar preparados para escenarios que antes considerábamos excepcionales. Esta formación para el rescate en inundaciones y riadas es una garantía más de seguridad para la ciudadanía".

La concejala subrayó también la importancia del cuerpo policial a dar seguridad pública en el municipio: "La Policía Local de Sagunt apuesta por seguir impulsando y fomentando formaciones especializadas que fortalecen el servicio público y parten de una noción de la seguridad ciudadana mucho más amplia".

Con esta iniciativa, el cuerpo policial reafirma su compromiso con la formación continua, impulsando la formación continua con especial foco en la reacción de sus agentes frente a situaciones de emergencia.