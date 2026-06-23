La Noche de San Juan activa un plan especial de limpieza en Sagunt

Antes y después de la Noche de San Juan en Sagunt entrará en acción el plan especial de limpieza preparado por la empresa municipal, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG). La firma ha preparado un despliegue para garantizar la limpieza y el acondicionamiento de las playas para su disfrute durante esta noche. En total, son 38 personas las que se encargarán entre hoy y mañana de dejar los espacios listos tras la celebración.

Ciudadanos durante la noche de San Juan. / Daniel Tortajada

El operativo se divide en dos fases. En horario diurno se dispone en la zona un equipo de 12 personas en las playas para adecuar los espacios a la celebración nocturna. El grueso del trabajo empezará a las 5:00 de la mañana del 24 de junio, hora prevista del fin de la fiesta y momento en el que se procederá al inicio de las labores de limpieza de las mismas: vaciado de papeleras, recolocación y barrido de pasarelas de madera y barrido del paseo marítimo y zonas colindantes. Para esta limpieza especial, la SAG dispondrá de un refuerzo extra de 26 personas.

Equipo

Para hacer frente al volumen de trabajo, la SAG desplegará maquinaria específica: un tractor, un limpiaplayas, un camión gancho, un camión cisterna, cinco palas frontales, cinco furgonetas, tres motocarros y una barredora. Un dispositivo pensado para que la limpieza sea rápida y efectiva y la ciudadanía pueda disfrutar de la playa desde primera hora del día 24.

A pesar del despliegue previsto, la SAG lanza un mensaje de cautela para los ciudadanos que vayan a disfrutar de esta noche de San Juan: "retiren los residuos que hayan generado y sean partícipes de la fiesta de manera responsable".