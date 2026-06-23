Sagunt prohíbe las hogueras en la Noche de San Juan en toda su costa ante el riesgo de incendios

Hacer hogueras en la Noche de San Juan estará hoy prohibido en todo el litoral del Camp de Morvedre por primera vez en los últimos años. El Ayuntamiento de Sagunt ha decidido poner en marcha un operativo especial a nivel policial para evitar la realización de fuegos ante la preemergencia por riesgo de incendios en todo su litoral que puedan afectar a zonas naturales próximas, como el marjal o el delta del río.

Esto hará extensivo a la playa del Port de Sagunt y al Grau Vell la restricción que se había acordado ya hace unos días para la costa norte que acaba de ser regenerada. Aunque esta última medida se adoptó a petición de la asociación vecinal Almardà Viva para preservar unas playas protegidas, de momento, nada parecía indicar que las hogueras se prohibirían en la playa urbana del Port o en la del Grau Vell, como había pedido Acció Ecologista Agró. Sin embargo, finalmente se ha decidido perseguir también allí las hogueras dado el nivel de preemergencia naranja "riesgo alto" por peligro de incendios forestales emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para este martes, que afecta a todo el litoral de la provincia de Valencia.

Desde el ayuntamiento se ha dejado claro que la Policía Local ha puesto en marcha ese servicio especial para evitar afecciones "a los espacios naturales del término municipal y a la seguridad de la ciudadanía".

Grupo de personas controlando el fuego de la hoguera el dia de San Juan. / Daniel Tortajada

El operativo contará con un centro de mando situado en la playa de Port de Sagunt, desde el que se controlarán los accesos a la zona y se coordinarán las actuaciones para el cumplimiento de la normativa. Este punto dispondrá además de un dron destinado a tareas informativas y de prevención.

Por otro lado, en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, el servicio también contará con un dron específico y una patrulla móvil para evitar la realización de fuegos.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El dispositivo se lleva a cabo prestando especial atención a las zonas naturales con mayor riesgo de incendios, en particular el marjal de Almardà y el Delta del río Palància, "parajes especialmente expuestos al riesgo de propagación del fuego en condiciones de elevada peligrosidad", apuntan desde el ayuntamiento.

Junto al operativo policial, desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para cumplir con la normativa en materia de prevención de incendios, siguiendo en todo momento las indicaciones de los agentes que velarán por el mantenimiento de la seguridad durante la Noche de San Juan.

Aunque sea esta vez por el riesgo de incendios, con esta decisión, Sagunt se suma por primera vez al respeto estricto de su ordenanza de playas que impide fuegos en la arena, tal y como hace desde hace años el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer.