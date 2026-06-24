Adiós a un hombre que dejó huella en Morvedre

Algímia d'Alfara despide este miércoles a uno de sus vecinos más conocido y querido, Eloy Aparici. Decenas de personas han dado su adiós al presidente de la Cofradia de Nuestra Señora de los Desamparados y de Sant Vicent Ferrer, "uno de los impulsores de aquellas cosas que marcan un pueblo sin necesidad de hacer ruido", como lo describían desde la agrupación Mare de Déu dels Desamparats a la que pertenecía, una entidad promotora de la visita de la patrona a la comarca que se hizo 25 años después de la última en el ya lejano 2017. "Fue él quién abrió puertas, quién habló con Basílica y Arzobispado, quien empujó con paciencia y convicción porque aquel deseo colectivo se hiciera realidad", añadían.

Eloy Aparici / LEVANTE-EMV

Amor por la Cofradía

Eloy Aparici también es el motor de que en Algímia sigan vivas la tradicional entrada de Sant Vicent Ferrer y las celebraciones en torno al santo; especialmente cabe destacar su afán y su empeño en que se conoza la relación que tuvo el dominico con esta localidad de la Baronia, a la que llegó en 1413 predicando el evangelio. Gracias a su voluntad y trabajo durante muchos años, esta romería sigue celebrándose, un acto con el que se recorre el camino que el santo hizo hasta llegar a la plaza donde, cuenta la leyenda, que se sentó en un piedra a descasar, lugar donde reza un escrito sobre este momento.

El presidente de la Cofradía en una entrada de San Vicent / LEVANTE-EMV

Hoy, Algímia d'Alfara despide a una buena persona, incansable y humilde; un hombre de fe, que desde el pasado mes de abril ya se había puesto a trabajar en un nuevo proyecto, como era la recreación del camino de Sant Vicent, una asignatura pendiente que siempre quiso llevar a cabo y que cabe esperar que la cofradía haga realidad para seguir poniendo en valor las tradiciones religiosas de Algímia d'Alfara y a sus gentes, como siempre él hizo.