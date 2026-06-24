Adiós a un hombre que dejó huella en Morvedre
Eloy Aparici fue uno de los defensores de la 'Entrada de Sant Vicent Ferrer' y uno de los impulsores de la vista de la Virgen de los Desamparados a la comarca tras 25 años
Algímia d'Alfara despide este miércoles a uno de sus vecinos más conocido y querido, Eloy Aparici. Decenas de personas han dado su adiós al presidente de la Cofradia de Nuestra Señora de los Desamparados y de Sant Vicent Ferrer, "uno de los impulsores de aquellas cosas que marcan un pueblo sin necesidad de hacer ruido", como lo describían desde la agrupación Mare de Déu dels Desamparats a la que pertenecía, una entidad promotora de la visita de la patrona a la comarca que se hizo 25 años después de la última en el ya lejano 2017. "Fue él quién abrió puertas, quién habló con Basílica y Arzobispado, quien empujó con paciencia y convicción porque aquel deseo colectivo se hiciera realidad", añadían.
Amor por la Cofradía
Eloy Aparici también es el motor de que en Algímia sigan vivas la tradicional entrada de Sant Vicent Ferrer y las celebraciones en torno al santo; especialmente cabe destacar su afán y su empeño en que se conoza la relación que tuvo el dominico con esta localidad de la Baronia, a la que llegó en 1413 predicando el evangelio. Gracias a su voluntad y trabajo durante muchos años, esta romería sigue celebrándose, un acto con el que se recorre el camino que el santo hizo hasta llegar a la plaza donde, cuenta la leyenda, que se sentó en un piedra a descasar, lugar donde reza un escrito sobre este momento.
Hoy, Algímia d'Alfara despide a una buena persona, incansable y humilde; un hombre de fe, que desde el pasado mes de abril ya se había puesto a trabajar en un nuevo proyecto, como era la recreación del camino de Sant Vicent, una asignatura pendiente que siempre quiso llevar a cabo y que cabe esperar que la cofradía haga realidad para seguir poniendo en valor las tradiciones religiosas de Algímia d'Alfara y a sus gentes, como siempre él hizo.
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