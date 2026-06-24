Una atractiva programación convierte a Canet en uno de los epicentros de San Juan en Morvedre

La atractiva programación que preparó Canet d'en Berenguer para la noche de San Juan atrajo a cientos de personas de distintos municipios colindantes hasta su centro neurálgico, en el que se convirtió la Plaza de los Pescadores, en la que destacó la presencia de mucha gente joven. Un calendario de actividades que daba su pistoletazo de salida el pasado sábado con varios tributos en los jardines de Nova Canet (Blasco Ibáñez ) para calentar motores, el Survival Zombi o el homenaje a Ana Belén y Víctor Manuel fueron solo una antesala a una de las noches más esperadas y que convierte a Canet en uno de los epicentros de San Juan, precisamente por su oferta de actividades.

Así fue la fiesta de San Juan en Canet / Levante-EMV

La jornada se inauguraba con una actuación del Movimiento K-pop, que atrajo a cientos de niños y niñas hasta la plaza. Una cita que se pudo conjugar con la tradición de los bailes regionales valencianos a cargo de la Agrupación el Repom, que estuvo acompañada de la Colla de dolçaina y tabal, que recorrieron juntos el paseo marítimo bajo la atenta mirada de turistas y vecinos.

Madrugada

La madrugada comenzaba con el castillo de fuegos artificiales, que arrancó el aplauso de los asistentes, y en ese mismo instante, casi de manera simultánea al finalizar este, la orquesta Twister daba los primeros acordes de una noche larga que abarrotó la plaza y buena parte del paseo, muy ambientado por las paradas artesanas que conforman el mercado de verano. Las idas y venidas de la gente de la playa eran constantes, ya que pese a no estar permitida las hogueras, no faltaron las sillas y las mesas para cenar, los baños a la luz de la luna, los saltos a las olas y el lanzamiento de farolillos, que ya son toda una tradición en Canet.

Tras la orquesta, daba comienzo el DJ, que puso el broche de oro a una velada con un amplio dispositivo policial, que tuvo al que se unió también a una brigada de la Guardia Civil. A esto se sumaba otra que ha trabajado a destajo esta mañana para que la playa y el paseo estuviera en perfectas condiciones para comenzar el día, un arenal que se ha llenado de gente desde primera hora al tratarse de una día festivo.